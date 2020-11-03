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Nikah başvurusu için gerekli belgeler ve evraklar nelerdir? - 2020 Nikah işlemleri belgeleri

YAŞAM HABERLERİ  | 03.11.2020 13:47 | Son Güncelleme

Şüphesiz ki hayatınızın en heyecan verici anlarından biri olan nikah başvurusu, evrak toplama ve teslim işlemleri dolayısıyla oldukça sıkıcı bir hâl alabiliyor. Nikah başvurusu için gerekli belgeler nelerdir? Nereden alınır? Nikah başvurusu için gerekenler nelerdir? Sorularının en pratik cevaplarına gelin birlikte bakalım.

Nikah başvurusu için gerekli belgeler ve evraklar nelerdir? - 2020 Nikah işlemleri belgeleri

İçindekiler

  • Nikah başvurusu nasıl yapılır?
  • Nikah başvurusu ne zaman yapılabilir?
  • Nikah başvurusu için gerekli belgeler hangileridir?
  • Nikah başvuruları hangi durumlarda kabul edilmez?

2020 yılında yapılması planlanan düğünler ve nişanlar ileri tarihlere ertelenmişti. Normalleşme sürecinde sosyal mesafe kurallarına uyarak nişanlar yapılabileceği duyuruldu. Akıllarda tek soru başvuruların nasıl yapılacağı ve gerekli olan belgelerin neler olacağı oldu. İşte nikah başvuru belgeleri ile ilgili tüm detaylar...

Nikah başvurusu nasıl yapılır?

Nikah başvurusu yapabilmek için ilk olarak sizin ya da eşinizin ikametgâhının bulunduğu evlendirme dairesine gitmesi gerekiyor. Bulunduğu ikametgâh adresine yakın olan evlendirme dairesinde, evlenmek istemeyenler, belediyeden alacakları evlenme izin belgesi sayesinde istedikleri yerde nikah işlemini gerçekleştirebiliyorlar. 2018 yılında yeni çıkan yasa ile birlikte artık evlenmek isteyen çiftler, ikametgâh adresinin bulunduğu müftülüğe giderek nikah için gerekli işlemleri başlatabilirler. Köyde yaşayan eşler ise isterlerse kendilerine en yakın ilçedeki evlenme dairesine, isterlerse de köyde bulunan muhtarlığa giderek nikah başvurusu yapabiliyorlar. Köy muhtarı ile nasıl nikah kıyılır diye şaşırabilirsiniz. Gerekli belgeleri muhtara vermeniz halinde ilçedeki evlenme dairesi tarafından yetkilendirilen muhtar, nikah kıyma işlemine kadar her türlü işiniz ve sorunlarınız ile ilgilenecektir.

Nikah başvurusu ne zaman yapılabilir?

Nikah başvurusu için gerekli belgeleri topladıktan sonra 6 ay içerisinde yukarıda bahsedilen herhangi bir kuruma, nikah işlemleri için başvurabilirsiniz.
6 ay sonra başvuramamanızın nedeni: Başvuru için gerekli olan belgelerin son geçerlilik tarihlerinin geçecek olmasıdır. Süresi geçen belgeler, başvuru için kullanılamayacağından yeni belge çıkarmanız gerekecektir. Yeni çıkardığınız belgeler ile 6 aylık süre zarfında dilediğiniz zaman nikah başvurusu yapabilirsiniz.

Tüm bunları öğrendiğinize göre nikah başvurusu için gerekli evraklar neler? Nereden alınır? Nikah başvurusu için ne gerekli? gibi soruların cevaplarına bakalım:

Nikah başvurusu için gerekli belgeler hangileridir?

Nikah başvurusu için gerekli olan tüm belgeleri ve nereden alabileceğinizi en sade şekliyle sizlere anlattık. İşte nikah başvurusu evrakları:

Nüfus cüzdanı ve fotokopisi

Nikah dairesine başvuru yaparken görevli sizden nüfus cüzdanı fotokopisini isteyecek ama fotokopiyi teyit etme amacıyla nüfus cüzdanınızı görmek isteyecektir. Kırtasiyeden kolaylıkla temin edebilirsiniz.

Vesikalık fotoğraf

Vesikalık fotoğrafların geçerli olacağı maximum süre 6 aydır. 6 aydan daha eski olan fotoğraflarınız kabul edilmeyecektir. Sizden istenecek olan vesikalık fotoğraf sayısı, belediyeden belediyeye değişiklik gösterdiği için yanınıza en az 6 adet fotoğraf almanızda yarar var. Vesikalık fotoğrafı fotoğrafçıya giderek kolaylıkla edinebilirsiniz.

Sağlık raporu

Çiftlerin evlilik için sağlıksal bir probleminin olmadığının doktor tarafından belgelenmesidir. Özel hastanelerde, devlet hastanelerinde ve aile hekimliğinde kolaylıkla yaptırılabilir. İlgili testlerde bir hastalık belirtisi bulunmayan ve bunu aile hekimince belgeletmiş kişilerin evlenmelerinden hiçbir sorun yoktur.

Nüfus kayıt belgesi

Eşlerin kimlik ve aile bireyleri ile ilgili bilgiler içeren bu kağıdı e-Devlet üzerinden kolaylıkla alabilirsiniz.

İkametgâh belgesi

Eşlerin yaşadığı evlerinin adreslerini içeren bir belgedir. E-Devlet üzerinden alınabilir.

Evlenme beyannamesi

Evlenme dairesine yapacağınız başvuru sırasında verilen kağıttır. Bu kağıdın ilgili yerlerini doldurup teslim etmelisiniz.

Evlenme ehliyet belgesi

Evlenecek kişilerin evlenmesinde herhangi bir sıkıntı olmadığının beyan edildiği bir belgedir. Bu belge nüfus müdürlüklerinden alınabilir.

Bazı özel durumlar

Eşinizin yabancı uyruklu olması ve eşinizin 18 yaşından küçük olması gibi özel durumlarda belediye sizden extra evraklar isteyebilir.

Yukarıda bahsedilen nikah işlemleri için gerekli belgeler 2020 yılı için de aynen geçerlidir. Gerekli belgeleri edinseniz de başvurularınızın kabul edilmediği bazı durumlar vardır. Başvurularınızın kabul edilemeyeceği durumlar şu şekildedir:

Nikah başvuruları hangi durumlarda kabul edilmez?

Evli olmak: Türkiye Cumhuriyeti resmi nüfus kayıtlarına göre evli olan hiçkimse yeniden biriyle evlenemez. Yalnızca mevcut evlilikleri son bulan kişiler yeni birileri ile evlenebilir.

Hısımlık: Evlilik yönetmeliğine göre kardeşler; üst ve alt soy kişiler; amca, teyze, hala ve dayı ile yeğenleri arasında olan evlilik ile ilgili başvurular kabul edilmiyor. Mevcut evliliği biten eşlerden biri diğerinin alt ya da üst soy akrabaları ile evlenemiyor. Bunun yanında evlat edinilen bir bireyin üst ve alt soyu ile de evlilik başvuruları kesinlikle kabul edilmiyor.

Kayıplık (gaiplik) durumu: Uzun süredir kendisinden haber alınamayan bir kişinin eşi, mahkeme kararınca izin verilmedikçe, yeniden evlenemez.

Sağlık raporu eksik olması ya da bulunmaması: Eşlerden ikisinin ya da yalnızca birinin sağlık ile ilgili belgelerinin bulunmaması ya da eksik olması durumunda evlilik başvurusuna izin verilmez.
Evlenmeye risk teşkil eden hastalıklar: Evlenmeye risk teşkil eden hastalıkların eşlerden en az birinde görülmesi halinde evlenmelerine izin verilmez. Yalnızca tedavi edilip hastalığın bulaşma riskinin ortadan kalktığı bir doktor tarafından teyit edilirse bu eşler evlenebilir. Bu hastalıklar şu şekildedir: frengi, bel soğukluğu, yumuşak şankr, cüzzam ve akıl hastalıkları…

Eşlerden birinde tüberküloz, tıptaki adıyla verem varsa nikah tarihi 6 ay ertelenir. 6 ay sonunda iyileşme gösteren eşler evlenebilirler. 6 ay sonunda iyileşme ile ilgili herhangi bir gelişme gösteremeyen hasta eş için süreye 6 ay daha eklenir.

Akıl hastalığı bulunan bireylerde doktor raporu oldukça önemlidir. Doktor evliliğe dair bir sakınca görmez ise çiftin evlenmesinde bir sorun yoktur.
İddet süresinin dolmaması: Daha önce evlenmiş bir kadının yeniden evlenebilmesi için gerekli olan süreye iddet süresi denir. İddet süresi 300 gündür.

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