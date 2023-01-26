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Nikah işlemleri başlatılsın! 2023'te evlenecek burçlar

26.01.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlilik için doğru zamanı bulana kadar yıllar geçebiliyor. Bazı kişiler erken yaşlarda evlense de bazıları doğru aşkı bulana kadar yalnızlığına pes etmeden devam ediyor. Ancak 2023 yılı aşk için oldukça bereketli görülüyor. Yıllardır yalnız olan burçların 2023 yılında evlenebileceği belirtiliyor. İşte 2023 yılında evlenecek burçlar...

Nikah işlemleri başlatılsın! 2023'te evlenecek burçlar

Burçlarımız hayatımız üzerinde büyük rol oynayabiliyor. Burçların şanslı olduğu konular her yıl değişim gösteriyor. En çok merak edilen konular arasında aşk ve para yer alıyor. Geçtiğimiz yılı yalnızlıkla kapatan kişilerin 2023 yılında yüzünün güleceği söyleniyor. Uzatmalı aşklar ise bu sene ani bir kararla nikah masasına oturabilir.

2023 YILINDA EVLENECEK BURÇLAR

BOĞA BURCU

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Onları aşka inandıran biriyle karşılaşacakları için bu onlar için hayırlı bir zaman olacaktır. Bir sonraki adımı atacaklar ve iki kez düşünmeyecekler çünkü kiminle evleneceklerinden eminler.

ASLAN BURCU

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Her şeylerini partnerlerine verecek sadık aşıklardır. Partnerlerini mutlu etmek söz konusu olduğunda, çevrilmemiş hiçbir taş bırakmayacaklar. 2023'te evlenmeleri için büyük bir şans var. Sadece satırları okumaları gerekiyor.

BAŞAK BURCU

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Muhtemelen 2023'te ruh ikizleriyle evlenecekler. Büyük bir düğün düzenleyebilecekler çünkü sonunda biriyle anlaşmanın önemini anlayacaklar. 2023, onlar için özel hayatlarında mutluluk dolu geçecek.

TERAZİ BURCU

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Teraziler için çok heyecanlı bir dönem olacak çünkü 2023'te çok şanslı olacaklar. İhtiyaçlarını karşılayacak ve aynı zamanda kendilerini çok özel hissettirecek bir partner bulabilecekler. Evren onları istikrarlı bir geleceğe doğru yönlendirecektir.

YAY BURCU

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Yaylar için evlilik çanları çalacak ve onlar en doğru kararı verebileceklerdir. Fırsatlara açık olacaklar. Evlilik hayatlarında onları pek çok sürpriz beklemektedir.

BU YIL EVLİLİKTEN KAÇACAK BURÇLAR

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Koç, İkizler, Yengeç, Akrep, Oğlak, Kova ve Balık 2023'te ne pahasına olursa olsun evlilikten kaçınacaklar. Henüz ciddi bir şekilde bağlanmak istemedikleri için bekar olmanın tadını çıkaracaklar.

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