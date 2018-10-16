Nikaragua'da gözaltına alınan 30 gösterici serbest bırakıldı

Nikaragua'daki hükümet karşıtı protestolarda göz altına alınan 30 kişi, insan hakları örgütlerinin çağrılarıyla serbest bırakıldı.

BBC'nin haberine göre, polis pazar günü başkent Managua'da düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde gözaltına alınan 30 protestocuyu serbest bıraktı.

Protestocuların gözaltına alınması, insan hakları dernekleri ve Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) tarafından eleştirildi.

Devlet Başkanı Daniel Ortega karşıtı bir grubun lideri, protestocuların gözaltına alınması için bir gerekçe olmadığını belirtti.

Salıverilen göstericilerden bazıları, yumruklarını havaya kaldırarak "Çok yaşa özgür Nikaragua" sloganları attı.

Polis, pazar günü, izinsiz yürüyüş yaptıkları gerekçesiyle göstericilere müdahale etmişti.

Gözaltına alınan protestocuların yakınları, yerel insan hakları örgütlerinin ofislerinde toplanarak göstericilerin bir an önce serbest bırakılması için çağrıda bulunmuş ve onların çağrılarına OAS Genel Sekreteri Luis Almagro'dan da destek gelmişti.

- Nikaragua'da hükümet karşıtı protestolar