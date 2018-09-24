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Nikaragua'da hükümet karşıtı protestolar tekrar alevlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 10:12 | Son Güncelleme

Protestolarda bir genç öldü, 5 kişi yaralandı

MANAGUA (AA) - Nikaragua'da nisanda başlayan ve ağustos ortalarında sona eren hükümet karşıtı protestoların yeniden alevlenmesi sonucu çıkan çatışmada bir kişi yaşamını yitirdi.

Emniyetten yapılan açıklamada, başkent Guatemala'da hükümet karşıtı protestocularla silahlı kişiler arasında taşlı ve sopalı çatışma çıktığı belirtildi.

Çıkan çatışmada 16 yaşındaki Max Romero'nun hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.

- Nikaragua'da hükümet karşıtı protestolar

Ülkede sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, nisan ayında büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü.

Amerikan Devletleri Örgütü (OAS), Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da nisan ayında başlayan ve ağustos ortasında sona eren hükümet karşıtı protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısını 317, Nikaragua İnsan Hakları Derneği de 448 olarak açıklamıştı.

Protestocular, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyor.

Uluslararası örgütler, ölümlerle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak üzere Nikaragua'ya davet edilmişti.

Hükümet yetkilileri ve muhalif gruplar, en son 16 Haziran'da Katolik Kilisesi'nin ara buluculuğunda başkent Managua'da görüşmüştü.

Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, şiddet olaylarının derhal durdurulması çağrısında bulunulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
hükümet karşıtı Nikaragua protesto

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