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Nikaragua'daki protestolarda "ağır silah" kullanıldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 23:22 | Son Güncelleme

Uluslararası Af Örgütünün yeni raporunda, Nikaragua'da güvenlik güçlerinin nisandan bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterileri püskürtmek için ağır silahlar kullandığı iddia edildi

Nikaragua güvenlik güçlerinin nisan ayından bu yana ülkede devam eden hükümet karşıtı protestoları püskürtmek için ağır silahlar kullandığı iddiasında bulunuldu.

Uluslararası Af Örgütünün açıkladığı raporda, nisan ayında başlayan ve 400'den fazla kişinin öldüğü hükümet karşıtı protestolarda, güvenlik güçlerinin ağır silahlar kullandığı bildirildi.

Raporda ayrıca, güvenlik güçlerinin keyfi gözaltına alma, işkence ve orantısız güç kullandığına dikkat çekildi.

Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, nisan ayında büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü.

Protestocular, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyor.

Uluslararası örgütler, en az 400 kişinin öldüğü ve 2 binden fazla kişinin yaralandığı şiddet olaylarını soruşturmak üzere Nikaragua'ya davet edilmişti.

Hükümet yetkilileri ve muhalif gruplar, en son 16 Haziran'da Katolik Kilisesi'nin ara buluculuğunda başkent Managua'da görüşmüştü.

Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada şiddet olaylarının derhal durdurulması çağrısında bulunulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Başkanı Daniel Ortega Nikaragua protesto savaş silahları

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