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Nilüfer Edebiyat Müzesi’ne ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 16:26 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi’nin Misi’de hayata geçirdiği Edebiyat Müzesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Müze Özendirme Yarışması’nda ödüle lâyık görüldü.Nilüfer Belediyesi, Misi (Gümüştepe) Mahallesi’nde hayata geçirdiği projelerle aldığı ödüllere bir yenisini ekledi.

Nilüfer Edebiyat Müzesi’ne ödül

Nilüfer Belediyesi’nin Misi’de hayata geçirdiği Edebiyat Müzesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Müze Özendirme Yarışması’nda ödüle lâyık görüldü.
Nilüfer Belediyesi, Misi (Gümüştepe) Mahallesi’nde hayata geçirdiği projelerle aldığı ödüllere bir yenisini ekledi. Nilüfer Belediyesi’nin 2018 yılında Misi’de açtığı ve Türkiye’de bir ilk olan Nilüfer Edebiyat Müzesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından ödüllendirildi. Nilüfer Edebiyat Müzesi “Sanat ve Edebiyat Müzeleri” kategorisinde ödül almaya hak kazandı. Nilüfer Edebiyat Müzesi’nde, koleksiyon sergileri bünyesinde 185 yazar ve şairin kitap eskizleri, daktiloları ve gözlük, kalem, pipo gibi kişisel eşyaları yer alıyor. Müze ayrıca yeni müzecilik anlayışı çerçevesinde yaşayan müze tecrübelerine de mekân olmayı sürdürüyor.
Tarihi Kentler Birliği daha önce de Misi’de bulunan Nilüfer Belediyesi’ne ait Mysia Fotoğraf Müzesi’ne de ödül verirken, Misi’yi ‘Yılın Köyü’ ve ‘Uygulama’ ödüllerine de değer gördü.

Nilüfer Edebiyat Müzesi’ne ödül

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