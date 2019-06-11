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Nilüfer Hatun’da mezuniyet coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 14:17 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Nilüfer Hatun Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi’nde mezuniyet coşkusu yaşandı.Okul, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 100 öğrencisini mezun etti.

Nilüfer Hatun’da mezuniyet coşkusu

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Nilüfer Hatun Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi’nde mezuniyet coşkusu yaşandı.
Okul, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 100 öğrencisini mezun etti. Törende konuşan Okul Müdürü Bedrettin Katmer, ‘Kıymetli velilerimiz, emânet olarak aldığımız evlatlarınızı 4 yıllık eğitim öğretimin ardından, kendilerinden daha emin, ne istediklerini iyi bilen, hedefleri için büyük bir cesaretle çalışan, bilgili, görgülü, sevgi dolu fertler olarak sizlere büyük bir mutluluk ve heyecan içerisinde tekrar takdim ederim. Sevgili öğrenciler, biliniz ki her mezuniyet yeni umutların açıldığı kapıdır. Sizlere üniversite imtihanında başarılar diliyorum” dedi.
Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin en özel öğrencisi Dilara Arpat’ı yaz kış demeden 4 yıl boyunca, sabah okula getirip, teneffüslerde ihtiyaçlarını gideren annesi Halime Arpat’a plaket ve çiçek takdim edilirken duygulu anlar yaşandı. Halime Arpat ise Okul Müdürü Bedrettin Katmer başta olmak üzere, okul öğretmenlerine, okul personeline ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Okul balosunda kesilen pastanın ardından, öğrenciler sahneye çağrılarak hep birlikte kep attı ve sınıf öğretmenleri ve aileleri ile doyasıya eğlenerek geceyi sonlandırdılar.

Nilüfer Hatun’da mezuniyet coşkusu

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