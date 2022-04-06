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Nisa bebek öldü mü? Nisa Mihriban bebek sağlık durumu nasıl? Hastaneden açıklama geldi!

06.04.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nisa bebek öldü mü? Nisa bebek sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama geldi! Pendik'te boş bir arazide bulunan Nisa Mihriban bebeğin sağlık durumu Türkiye'nin gündemine oturdu. Tedavisi süren Nisa bebeğin durumuna ilişkin Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden açıklama yapıldı.

Nisa bebek öldü mü? Nisa Mihriban bebek sağlık durumu nasıl? Hastaneden açıklama geldi!

Nisa bebek sağlık durumu nasıl? Nisa bebek öldü mü? İstanbul Pendik'te boş bir arazide terk edilen ve acil tıp teknisyeni Büşra Durmaz'ın Nisa Mihriban adını verdiği mucize bebeğin sağlık durumu araştırılıyor. Nisa bebek solunum cihazına bağlı olduğu ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

NİSA BEBEK SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamaya göre tedavisi süren Nisa Mihriban Bebeğin beyin ölümünün kesinleşmediği ifade edildi. Açıklamaya göre Nisa Mihriban Bebeğin, beyin ölümünün kesin neticesinin 24-48 saat içerisinde belli olacağı duyuruldu.

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BAKICININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre, yaklaşık bir hafta önce işe başladığı belirtilen bakıcı D.Y. ifadesinde "Tek anne olarak çalışıyordum. Yuvaya geldikten sonra çocuklara mama vermeye başladım. Nisa bebek çok ağlıyordu önce ona verdim" dedi.

Nisa bebeği kucağına alıp biberonla beslediğini, sonrasında yatağına yatırdığını belirten bakıcı, "Diğer çocuklar da ağladığı için tek tek besledim" ifadesini kullandı.

İddiaya göre bebeklerin beslenmesi bittikten sonra içeri giren bir temizlik görevlisi, Nisa bebeğin hareketsiz olduğunu fark edip kurum doktoruna götürdü. D.Y. ifadesinin devamında "Ben Nisa bebeğe ne olduğunu, boğazına bir şey kaçıp kaçamadığını, neden fenalaştığını, hareketiz duruma neden geldiğini bilmiyorum" dedi.

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HASTANEDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Geçtiğimiz günlerde Pendik’te sokağa bırakılmış bir halde bulunan daha sonra tedavi altına alınan Nisa Mihriban Bebeğin tedavisi devam ediyor. Dün gün içerişinde Nisa Mihriban Bebeğin beyin ölümü gerçekleşti şeklinde haberlerin yapılmasının ardından tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.
Hastaneden yapılan açıklamada “Nisa Mihriban bebek 3 gün önce kaldığı çocuk yuvasından kardior pulmoner arest sonucu kurum doktor ve hemşiresi refakatinde 112 ile kalp ve solunum resussitasyonu yapılarak saat 09.20’de hastanemizi acil çocuk birimine getirilmiştir, yapılan ilk muayene sonucunda aspire ettiği anlaşılan bebeğin kalbinin ve solunumun olmaması üzerine hemen entübe edilmiş, yaklaşık 30 dakika daha yapılan resüstasyon neticesinde kalp atımları alınmaya başlanmıştır. Çocuk yoğun bakım ünitesinde yatırılarak solunum cihazına bağlanan Nisa bebeğin, genel durum ciddi olup, sedasyon ve anti ödem tedavisi altında takip edilmektedir. Durumunda bir iyileşme gözlenmeyen bebeğin beyin fonksiyonları detaylı olarak araştırılmakta olup, beyin ölümü açısından kesin sonuç belirlenmemiştir. Yapılacak yeni test ve tetkiklerin sonucunda nisa bebekle ilgili son durumun önümüzdeki 24-48 saat içinde netlik kazanması beklenmektedir. Nisa Bebeğimize Allah’tan şifa sevdiklerine geçmiş olsun diler, kamuoyuna saygılarımızı sunarız. İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliği” ifadelerine yer verildi.

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