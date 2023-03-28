Kalem Suresi 4. ayet tefsiri ve meali nedir? Kalem Suresi 4. ayeti okunuşu ve anlamı

Kur'an-ı Kerim’in 68. Suresi olan Kalem suresi, toplam 52 ayetten oluşur. Surede neden başkasına değil de Abdullah oğlu Muhammed’e peygamberlik verildiği konusuna değinilir. Surenin 29. Ayetinde ise bu surenin hangi amaçla okunduğu yazar. Fesatçının fesadını önlemek, kötülüklerden kurtulmak ve zalimin zulmüne karşılık vermek için okunmalıdır. Ayrıca başarı elde etmek, hastalığa ve nazara karşı korunmak için de okunabilir. Kalem suresinin 4. Ayeti de Müslümanlar için faziletli bir ayet olarak öne çıkar.

Kalem Suresi 4. ayet nasıl okunur?

Kalem Suresi 4. ayet okunuşu Müslümanların kesinlikle bilmesi gereken bir şeydir. Çünkü bu sure çok faziletlidir ve pek çok faydaya sahiptir. Ayeti ezberlemek isteyenler, öncelikle Arapça yazılışına bakabilir. Kalem Suresi 4. ayet Arapça olarak şu şekilde yazılır:

Arapça okumayı bilmeyenler ise Türkçe okunuşunu öğrenerek ayeti ezberleyebilir. Kalem Suresi 4. ayet Türkçe okunuşu aşağıdaki gibidir:

Ve-inneke le’alâ ḣulukin ‘azîm(in)

Kalem Suresi 4. ayet ne anlama gelir?

Kalem Suresi 4. ayet anlamı sayesinde ayette hangi mesaj verilmek istendiği anlaşılabilir. Ayetin kendisi kadar Türkçesini bilmek de önemlidir. Bu sayede İslam dini ile ilgili önemli bilgiler daha iyi kavranabilir. Kalem Suresi 4. ayet meal olarak şu şekildedir:

Sen elbette üstün bir ahlâka sahipsin.

Kalem Suresi 4. ayet tefsiri nedir?

Ayetlerin Türkçe mealini öğrenerek o ayetteki mesaj anlaşılabilir. Ancak bu ayetlerin ardında daha derin anlamlar da vardır. Kalem Suresi 4 ayet Türkçesi ile birlikte tefsiri okunarak bu ayetteki anlam daha net kavranabilir. Kalem suresi 4. Ayet tefsiri şöyledir:

Sûrenin başında bulunan “nûn” harfi, “hurûf-ı mukattaa”dan olup bu tür harflerin ilk inenidir. Bakara sûresinin ilk âyetinde bunlar hakkında geniş bilgi verilmiştir.



Mekke müşrikleri şair, kâhin ve sihirbazların cinlerden bilgi ve ilham aldıklarına inanırlardı. Hz. Peygamber’in de onlar gibi cinlerin etkisi altına girdiğine ve söylediklerinin ona cinler tarafından telkin edildiğine inandıkları için ona şair, kâhin, sihirbaz ve mecnun diyorlardı (krş. Hicr 15/6; Tûr 52/29-30; Müddessir 74/24 ve bu sûrenin 51. âyeti). Bu sebeple Allah Teâlâ kaleme ve kalem ehlinin yazdığı satırlara yemin ederek onun, iddia edildiği gibi mecnun olmadığını, aksine Allah’ın lutfuna yani peygamberlik gibi bir şerefe erdiğini ifade buyurdu (Şevkânî, V, 308).



Elmalılı buradaki bir anlam inceliğine dikkat çekerken özetle şunları söyler: “(Yazanların) yazdıklarına” diye çevrilen cümledeki fiilin kalıbı, yazanların, gerçekte kalemler değil, akıl ve idrak sahibi varlıklar olduğunu gösterir. İfadenin akışı dikkate alındığında burada kalemden maksadın da bu nesnenin kendisi değil onun yazdıkları olduğu anlaşılmaktadır. Şu halde kalem ve yazılardan, akıl ve anlamlar âlemini, bunlardan da onları beşer aklına yazan ilk kalemi, bundan da onun sahibi olan rabbü’l-âlemîni anlamak gerekir. Öte yandan bu fiilin, “yazmakta oldukları ve yazacakları” anlamlarını birlikte anlattığı da gözden kaçırılmamalıdır (VIII, 5266-5267). “Kalemden maksat vahyi yazan kalem, yazdıklarından maksat Kur’an’dır” diyenler de olmuştur; ancak âyeti genel anlamda değerlendirmek daha doğru olur. Burada kalem ile simgelenen yazının, insanın düşünce, tecrübe ve kavrayışlarının kayıtlar aracılığıyla bireyden bireye, kuşaktan kuşağa ve bir kültür çevresinden diğerine aktarılmasında önemli bir etken; bilginin yazılıp korunmasında, ilim ve irfanın gelişmesinde, dolayısıyla toplumların aydınlanmasında vazgeçilmez bir araç olduğuna işaret vardır. Kur’an-ı Kerîm’in ilk inen sûresine (Alak) “oku!” buyruğuyla başlandığı gibi ikinci inen bu sûrenin ilk âyetinde de Allah Teâlâ tarafından yazı aracı olan kaleme ve kalem ehlinin onunla yazdıkları üzerine yemin edilmiş olup bu durum, İslâm’ın okuma yazmaya, bilime ve yazılı kültüre verdiği önemi göstermesi açısından oldukça anlamlıdır. Özellikle Hicaz Bölgesi Araplarının ilk defa Kur’an ile birlikte yazılı kültüre geçmelerinde –başka âmiller yanında– bu gibi âyetlerin teşvik edici bir role sahip olduğu söylenebilir.



Hz. Peygamber’e verilen “bitip tükenmeyen ödül”, dünyada peygamberlik görevini yerine getirirken her türlü engellere karşı yanında bulduğu Allah’ın yardımı, âhirette ise Allah’ın ona lutfedeceği müstesna mükâfatlardır (İbn Âşûr, XXIX, 62-63). 4. âyetteki “üstün ahlâk” ise Hz. Peygamber’in sahip olduğu Kur’an ahlâkıdır. Nitekim Hz. Âişe bir soru münasebetiyle Hz. Peygamber’in ahlâkının Kur’an ahlâkı olduğunu belirtmiş (Müslim, “Müsâfirîn”, 139); kendisi de güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildiğini ifade buyurmuşlardır (Muvatta’, “Hüsnü’l-huluk”, 8). Bu açıklamalar, Hz. Peygamber’in, müşriklerin iddia ettiği gibi mecnun değil, aksine Allah’ın lutfuna mazhar olmuş yüksek bir şahsiyete ve üstün bir ahlâka sahip, her yönüyle mükemmel, insanlık için örnek bir önder ve güvenilir bir rehber olduğunu gösterir. 5-6. âyetler ise Hz. Peygamber’e mecnun diyenlere karşı bir cevap ve uyarı içermektedir. Burada inkârcıların, hak ettikleri cezaya çarptırıldıkları zaman Hz. Peygamber’i mi yoksa kendilerini mi cin çarpmış olduğunu görecekleri sert bir üslûpla ifade edilmiştir. Nitekim Bedir Savaşı’nda müslümanlardan beklemedikleri darbeyi yiyince cin çarpmışa dönmüşler ve neye uğradıklarını bilememişlerdir. 7. âyet, önceki âyetlerin gerekçesini anlatmaktadır; buna göre inkârcılar hem dünyada hem de âhirette kendilerine fayda sağlayacak ve mutlu kılacak olan Allah’ın dininden ve O’nun yolundan saptıkları için asıl mecnun kendileridir. (Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 429-430)

Kalem Suresi 4. ayet fazileti nedir?

Kalem Suresi 4 ayet fazileti ve sırları Müslümanlar tarafından araştırılan bir konudur. Bu faziletler arasında şunlar yer alır:

Sınava girecek öğrencinin kalemine 1, 3 ya da 7 defa Kalem suresi okunduğunda, o öğrenci Allah’ın izniyle başarılı olur.

Kalem suresini okuyan kimseler zihin açıklığına kavuşur ve uzun süredir bir türlü öğrenemedikleri şeyi kavrayabilirler.

Nazardan korunmak ve kurtulmak için Kalem suresinin okunması buyrulmuştur.

Kazadan ve beladan korunmak için Kalem suresinin okunması söylenir.

Kalem suresini okuyan kişilerin Allah’ın izniyle hayırlı muradı gerçekleşir.

Kalem Suresi 4. ayet kaç defa okunmalı?

Kalem Suresi 4. ayet fazileti kaç defa okunmalı sorusu merak edilir. Çünkü ayetin faziletlerinin gerçekleşmesi için belli bir miktarda tekrarlanması gerekir. Kalem suresi ayetlerinin kaç defa okunması gerektiği aşağıda yazılıdır:

Hayırlı bir murada erişmek için Kalem suresinin günde 10 defa okunması gerekir.

Zalimin zulmünden korunmak için her gün Kalem suresi okunmalıdır.

Vücutta çıkan çıbanlardan kurtulmak için Kalem suresinin 16-19 ayetleri bir defa, 20. Ayeti ise 7 defa okunmalıdır.

Nazar değmiş olan kişiye Kalem suresi 51-52. Ayetleri 7 defa okunmalıdır.

Kalem Suresi 4. ayeti niçin okunur?

Kalem suresinin okunması gereken pek çok durum vardır. Çünkü faziletli bir suredir. Kazadan ve beladan korunmak, yara ve çıbanlara şifa bulmak, hayırlı bir murada hasıl olmak, haset kişilerden korunmak, zihin açıklığı elde etmek için Kalem suresi okunabilir.

