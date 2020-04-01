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Nisan Ayı özel günler 2020: Berat Kandili, 23 Nisan ve diğer önemli günler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2020 16:00 | Son Güncelleme

Nisan ayına girdik. Peki Nisan 2020’de bizi hangi özel günler bekliyor. Berat Kandili ne zaman, 23 Nisan haftanın hangi gününe denk geliyor ve Nisan ayında başka hangi özel günler var?

Nisan Ayı özel günler 2020: Berat Kandili, 23 Nisan ve diğer önemli günler

Türkiye Nisan ayına koronavirüs salgını nedeniyle yoğun önemler altında ve çoğunlukla evde girdi. Nisan ayının da şartların değişmesi beklenmiyor. Peki evde geçirilen şu günlerde Nisan ayında bizi neler bekliyor. Nisan’da Berat Kandili idrak edilecek ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evde kutlanacak. Peki Berat Kandili ne zaman, 23 Nisan haftanın hangi gününe denk geliyor ve Nisan ayında başka hangi özel günler var?

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Kandili Hicri takvime göre Şaban ayının 14’ündedir. Diyanet’in 2020 dini günler takvimine göre ise miladi olarak Berat Kandili 2020 yılında 7 Nisan Salı gecesi idrak edilecek.

23 NİSAN HAFTANIN HANGİ GÜNE DENK GELİYOR

23 Nisan tarihi 2020 yılında perşembe gününe denk geliyor. Yani 23 Nisan Perşembe günü resmi tatil. Ancak bu tatilin koronavirüs salgını nedeniyle evde geçirilmesi tavsiye ediliyor.

NİSAN 2020 ÖZEL GÜNLER

Ayın en önemli bu iki günü dışında Nisan ayında Şehitler Haftası, Polis Teşkilatı’nın kuruluş günü; koronavirüs ile mücadele ettiğimiz şu günlerde daha anlamlı olan Dünay Sağlık günü ve Sağlık haftası var. İşte Nisan ayının özel günleri:

1- 7 Nisan: Kanserle Savaş Haftası
4 Nisan: NATO Günü
5 Nisan: Avukatlar Günü
7 Nisan Dünya Sağlık Günü
7 – 13 Nisan: Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası
8 – 14 Nisan: Sağlık haftası
10 Nisan: Polis Teşkilatı’nın Kuruluş Günü
14 Nisan: Şehitler Haftası
15 – 22 Nisan: Turizm haftası
21- 28 Nisan Ebeler Haftası
23 Nisan: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan gününü içine alan hafta: Dünya Kitap Günü
25 Nisan: Türkiye İstatistik Günü

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