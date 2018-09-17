Nişan eğlencesinde kavga: 1 ölü, 2 yaralı

ANTALYA (AA) – Antalya'da nişan eğlencesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serik ilçesi Bilginler Mahallesi'nde düzenlenen nişan eğlencesinde bir çocuğa tokat atılması nedeniyle çıkan kavgada Cafer Durgun (61), Hamza Mutlu Ersöz (27) ve Sadettin Bulut (56) bıçakla yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Durgun kurtarılamadı.

Olayla ilgili olarak E.Ç, C.Ç ve E.Ç gözaltına alındı.

