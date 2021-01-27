Nişanlandığı seks bebeğine pahalı hediyeler ve iPhone aldı

Ailesi ile birlikte Hong Kong’da yaşayayan Xie Tianrong nişanlandığı seks bebeğine iPhone 12 dahil çok sayıda pahalı hediye aldı.

Xie Tianrong seks bebeği nişanlısına iPhone 12 dahi aldı.

Hong Konglu adam, Mochi ile muhteşem bir ikili olduklarını söyledi.

36 yaşındaki adam, ailesinin ve arkadaşlarının da katıldığı bir törenle bu ayın başına Mochi ile nişanlandı. Xie, nişanlısına dokunmaya dahi kıyamadığını söyledi. Xie, bebeği Çin’den 2019 yılında satın aldı ve tüm ilgisini ona adadı.

Xie, bebeklere olan ilgisini 10 yıl önce keşfettiğini söyledi ve “Bebekler o zamanlar çok pahalıydı, bunu karşılayabileceğimi düşünmemiştim. Ama 2019’da internet üzerinden çok daha ucuza silikon bir bebek buldum ve sipariş ettim” dedi.

36 yaşındaki Xie nişanlısına dokunmaya kıyamadığını söyledi.

Xie, ailesi ile birlikte Hong Kong’da yaşıyor.

Seks bebeği ile nişanlanmanın ‘gerçek kadınlarla çıkmaktan daha kolay’ olduğunu düşünüyor.

Xie, her gece uyumadan önce Mochi’yi yatağının yanına bir sandalyeye oturttuğunu ve bebeği pudralamadan önce onu nemli bir bezle sildiğini söyleyerek “Mochi’ye saygı duyuyorum. Daha önce insan sevgilim olmuştu; ama artık bebeklerden hoşlanıyorum. Onunla hiç seks yapmadım” dedi.