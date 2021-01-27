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Nişanlandığı seks bebeğine pahalı hediyeler ve iPhone aldı

27.01.2021 15:35 | Son Güncelleme:
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Nişanlandığı seks bebeğine pahalı hediyeler ve iPhone aldı

Seks bebeği ile nişanlanan adam, ‘gerçek bir kadınla çıkmaktan daha kolay’ dedi.

Ailesi ile birlikte Hong Kong’da yaşayayan Xie Tianrong nişanlandığı seks bebeğine iPhone 12 dahil çok sayıda pahalı hediye aldı.

Xie Tianrong seks bebeği nişanlısına iPhone 12 dahi aldı.

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Hong Konglu adam, Mochi ile muhteşem bir ikili olduklarını söyledi.

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36 yaşındaki adam, ailesinin ve arkadaşlarının da katıldığı bir törenle bu ayın başına Mochi ile nişanlandı. Xie, nişanlısına dokunmaya dahi kıyamadığını söyledi. Xie, bebeği Çin’den 2019 yılında satın aldı ve tüm ilgisini ona adadı.

Xie, bebeklere olan ilgisini 10 yıl önce keşfettiğini söyledi ve “Bebekler o zamanlar çok pahalıydı, bunu karşılayabileceğimi düşünmemiştim. Ama 2019’da internet üzerinden çok daha ucuza silikon bir bebek buldum ve sipariş ettim” dedi.

36 yaşındaki Xie nişanlısına dokunmaya kıyamadığını söyledi.

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Xie, ailesi ile birlikte Hong Kong’da yaşıyor.

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Seks bebeği ile nişanlanmanın ‘gerçek kadınlarla çıkmaktan daha kolay’ olduğunu düşünüyor.

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Xie, her gece uyumadan önce Mochi’yi yatağının yanına bir sandalyeye oturttuğunu ve bebeği pudralamadan önce onu nemli bir bezle sildiğini söyleyerek “Mochi’ye saygı duyuyorum. Daha önce insan sevgilim olmuştu; ama artık bebeklerden hoşlanıyorum. Onunla hiç seks yapmadım” dedi.

Xie, insan sevgilisinin kendisinden sürekli bir şey istediğini, Mochi’nin hiçbir talebi olmadığı için çıkması daha kolay biri olduğunu söyledi ve “Ben ve eski kız arkadaşım birlikteyken o hep telefonuna bakardı. Ama Mochi farklı, tüm ilgisini bana veriyor” dedi.

Bebeğin 20’den fazla pahalı giysisi ve 10 çift ayakkabısı var.

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Xie her gece uyumadan önce Mochi’yi bir sandalyeye oturtuyor.

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Xie bu ayın başına Çin yapımı Mochi ile nişanlandı.

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Xie, sevgilisine iPhone gibi pahalı hediyeler ve giysiler alıyor ve sevimli çift fotoğrafları çektirmeden önce nişanlısını süslüyor. Bebeğin şimdiden 20’nin üzerinde pahalı giysisi ve 10 çift ayakkabısı olduğunu söyleyen Xie “Mochi’ye 100 üzerinden 1000 veriyorum. Eve gelmesinin ve birlikte yaşamamızın üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen bana hiç stres yaşatmadı, yalnızca mutluluk verdi” dedi.

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