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  4. Nişantaşı boks ringine döndü! Yol ortasında tekme tokat kavga kamerada

Nişantaşı boks ringine döndü! Yol ortasında tekme tokat kavga kamerada

05.04.2024 10:00
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Şişli'de motosiklet sürücüsü ile kurye, sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi. Olay yerindeki polislere aldırış etmeyen taraflar, adeta boks ringindeymiş gibi kavgayı sürdürdü. Araya giren vatandaşların güçlükle ayırdığı kavga, cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. İşte o görüntüler...

Olay, dün saat 17:45 sıralarında yaşandı. Nişantaşı'nda iddiaya göre aynı yönde ilerleyen motosiklet sürücüsü ile kurye küçük çaplı kaza yaptı. Kazanın ardından tartışmaya başlayan taraflar daha sonra tekme tokat kavgaya tutuştu.

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Bu sırada olay yerinde bulunan polislere bile aldırış etmeyen kişileri araya giren vatandaşlar ayırdı.

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Kısa süre sonra tekrar birbirine giren motosiklet sürücüsü ile kurye caddeyi adeta boks ringine çevirdi.

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Yine araya giren vatandaşlar kavgayı güçlükle ayırdı. Yaşanan olayı çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kavga Nişantaşı
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