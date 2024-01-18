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Nişantaşı'nda mühendisin sır ölümü aydınlatıldı! Güvenlik kamerası görüntüsü acı gerçeği ortaya çıkardı

18.01.2024 21:49 | Son Güncelleme:
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Şişli Nişantaşı'nda yalnız yaşadığı evinde cansız bedeni bulunan mühendisin sır ölümü aydınlatıldı. 49 yaşındaki Fatih Aksin'in Vali Konağı Caddesi'ndeki bir mağazanın önünde düşerek başını basamağa çarptıktan sonra döndüğü evinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı.

Nişantaşı'nda mühendisin sır ölümü aydınlatıldı! Güvenlik kamerası görüntüsü acı gerçeği ortaya çıkardı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 15 Ocak'ta mühendis Fatih Aksin'in (49) Teşvikiye Mahallesi Prof. Dr. Orhan Ersek Sokak'taki yalnız yaşadığı apartman dairesinde ölü bulunmasının ardından çalışma başlattı.

BAŞINI BASAMAĞA ÇARPMIŞ

Evin bulunduğu bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, Aksin'in aynı gün Vali Konağı Caddesi'ndeki bir mağazanın önünde kimsenin müdahalesi olmaksızın sırt üstü yere düşerek başını basamağa çarptığını ve yaralanmasına rağmen çevredekilerin yardımını kabul etmeyip evine döndüğünü tespit etti.
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Mühendis Aksin'in, arkadaşlarına haber verdikten kısa bir süre sonra evde hayatını kaybettiği belirlendi. Ulaşılan güvenlik kamerası kayıtlarında mühendisin düşerek yaralandığı anlar yer aldı.
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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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