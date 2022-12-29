Nişantaşı'ndaki eğlence mekanlarına yılbaşı denetimi!

Nişantaşı'nda bulunan eğlence mekanları yılbaşı öncesinde denetimden geçirildi. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yaklaşan yılbaşıyla 800 personelle 39 ilçede denetimlerini artırdıklarını söyledi.

"DENETİMLER SÜRECEK"

Halkın güvenilir gıdaya ulaşımı için bu zincirin bütün halkalarını denetlediklerini dile getiren Karaca, "Bayram önceleri olduğu gibi yılbaşı öncesi de alkollü mekanları, eğlence mekanlarını denetimlerine hız veriyoruz. Bu kapsamda İstanbul genelinde yaklaşık olarak 235 bin denetim bugüne kadar gerçekleştirdik. Fakat son bir haftada bütün ekiplerimiz, kolluk kuvvetlerimiz, emniyetimizle beraber jandarmamız, denizde de Sahil Güvenlik Komutanlığımızla beraber ekiplerimiz alkol denetimlerini, kaçak alkol, bandrolsüz alkol, izinsiz satış yeri var mı, bununla ilgili denetimlerimizi devam ettiriyoruz. Şu an iki yer denetledik, burada bir problem yok ama sabaha kadar denetimlerimiz devam edecek" dedi.



Yıl içinde şu ana kadar gıdayla ilgili eksikliklerde yapılan 235 bin denetimde toplamda 70 milyon lira idari para cezası işlemi uygulandığını söyleyen Karaca, "Sadece bandrol kontrolü yapmıyoruz aynı zamanda numune alıp İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğümüzde gerekli tetkikleri ve analizleri yapıp ona göre işlem uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.(DHA)



