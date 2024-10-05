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  4. Nişantaşı'nın göbeğinde silahlı kavga: 4 kişi yaralandı! Eski FBI ajanı 'Amerikalı Aynasız' o anlara tanık oldu

Nişantaşı'nın göbeğinde silahlı kavga: 4 kişi yaralandı! Eski FBI ajanı 'Amerikalı Aynasız' o anlara tanık oldu

05.10.2024 20:33
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İstanbul'un lüks semtlerinden Nişantaşı'nın göbeğinde korku dolu anlar yaşandı. Vali Konağı Caddesi'nde iki grup arasında çıkan silahla kavgada 4 kişi vurularak yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, çatışmaya sosyal medyada 'Amerikalı Aynasız' olarak tanınan eski FBI ajanı Erdal Kaya da tanık oldu. O anları paylaşan Kaya "Nişantaşı'ndayım, önümde 3 kişi vuruldu. Polis arkadaşların ani müdahalesi şahaneydi" ifadelerini kullandı.

Şişli Vali Konağı Caddesi'nde iki grup arasında saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Korku dolu anların yaşandığı olayda, 4 kişi silahla vurularak yaralandı.

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ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
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Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri bölgede çalışma yaptı.

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AMERİKALI AYNASIZ O ANLARA ŞAHİT OLDU

Sosyal medyada 'Amerikalı Aynasız' olarak tanınan eski FBI ajanı Erdal Kaya da çatışma sırasında Nişantaşı'nda olduğunu açıkladı.

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Sosyal medyadan paylaşım yapan Kaya, ""Nişantaşı'nda hemen önümde 3 kişi vuruldu. Polis arkadaşların ani müdahalesi şahaneydi. Zanlı hemen olay esnasında gözaltına alındı. Ben de elimden geleni yapmaya çalıştım. Polislerin zanlıyı hemen gözaltına alması çok iyiydi. Olay yeri kontrolü ve müdahelede biraz yapmak istediğim yorumlar var. Ama bu tür şeyler genelde hem kaotiktir, ve bunlar normaldir" ifadelerini kullandı.

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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nişantaşı silahlı kavga
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