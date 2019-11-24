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Niye böyle oldum demeyin! Kadınlar 33 yaşından sonra annelerine benziyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Annelerimiz her şeyimiz. Evet, onlar harikalar. Ancak içimizdeki asi çocuktan mıdır nedir pek azımız onlar gibi olmak istiyor. Ne kadar kaçarsak kaçalım belli bir yaştan sonra annemizin mükemmel bir kopyasına dönüşeceğiz.

Niye böyle oldum demeyin! Kadınlar 33 yaşından sonra annelerine benziyor

Annenizi eleştirdiğiniz konuları belli bir yaştan sonra siz uyguluyor hale geliyorsanız, kendinizi amansız bir pazarlığın içinde buluyorsanız korkmayın. Sadece annenize benzemeye başlıyorsunuz. Yeni yapılan bir ankete göre kadınlar 33 yaş ve sonrasında annelerine benzemeye başlıyorlar.

2 bin kadının katıldığı ankette kadınlar, anneleriyle aynı TV programı izlemeye başladıklarını, aynı hobileri benimsediklerimi ve aynı ifadeleri kullandıkların belirtiyor.

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Kadınlar için dönüm noktasının 30'lu yaşlar olduğu belirtildi. Yapılan araştırmada kadınların yarıdan fazlasının 30'lu yaşlarda annelerine isyanı bırakıp onlara benzemeye başladığı kaydedildi. Uzmanlara göre bu değişimin yaşandığı en popüler yaş 33 olarak görünüyor.

Ankete katılanların yüzde 51'i kendi yaşamlarına en ilham verici kişi olarak annelerini gösterdi. Ankete katılanların üçte birinden fazlası doğum yapmanın anneden ilham almaya başlangıç noktası olduğunu söyledi. Bunların oranı yüzde 36. Diğer göstergeler ise; aynı televizyon dizisi ya da şovu izlemek (yüzde 24), aynı hobiye sahip olmak (yüzde 16), aynı söylemi kullanmak (yüzde 15), aynı tip çekici olmak (yüzde 9).

Araştırmaya göre çoğu kadın 30-35 yaş arası annesine benzemeye başlıyor. Burada oran yüzde 52. Bu grubun içinde 33 yaş en popüler yaş olarak ortaya çıkıyor.

Sadece kadınların yüzde 5'i 20'li yaşlarda annesine benzemeye başladığını söylerken, yüzde 26'sı 35-40 yaş arası bu benzemenin başladığını kaydetti. Yüzde 10 ise 40-50 yaş arasını belirtti.

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Hepimiz hayatımızın bir noktasında ailemize dönüşüyoruz - ve bu güzel bir şey. Çünkü dünyadaki en harika insanlar onlar.

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