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Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Ali’ye verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 12:51 | Son Güncelleme

Etiyopya ve Erite halklarının barışı için yaptıklarından dolayı 2019 Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’ye verildi.Oslo’da bulunan Norveç Nobel Enstitüsü, 2019 Nobel Barış Ödülü sahibini belirledi.

Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Ali’ye verildi

Etiyopya ve Erite halklarının barışı için yaptıklarından dolayı 2019 Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’ye verildi.
Oslo’da bulunan Norveç Nobel Enstitüsü, 2019 Nobel Barış Ödülü sahibini belirledi. 2019 yılı Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen kişi Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali oldu. Ülkesi ve Eritre arasındaki savaşın bitmesindeki rolü nedeniyle Etiyopya Başbakanı Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldü.
Eritre ile Etiyopya arasında 1998-2000 yılları arasında sınır anlaşmazlıklarından dolayı yaşanan sınır savaşlarında iki halkın barışı için yaptıklarından dolayı Nobel Barış Ödülü alan Etiyopya Başbakanı, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesinde de rol oynamıştı.

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