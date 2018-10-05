Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu!

Her yıl verilen Nobel Barış Ödülü'nün 2018 sahipleri açıklandı.

Bu yıl ödüle uzanan iki isim 'cinsel şiddetin silah savaşı olarak kullanılmasının sona erdirilmesine yönelik çabalarından dolayı' doktor Denis Mukwege ve Ezidi Nadia Murad oldu.

NADIA MURAD KİMDİR?

IŞİD'in zulmüne uğrayan Ezidi Nadia Murad örgütten kurtulduktan sonra insan hakları için çalışmalara başladı. Genç kadın daha önce de ödüle aday gösterilmişti ancak Nobel Komitesi ödülü başkasına vermişti.

DENİS MUKWEGE KİMDİR?

Doktor Denis Mukwege hayatının adeta Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki cinsel şiddet mağdurlarına yardıma adadı. Mukwege ve ekibi meslek hayatları boyunca binlerce cinsel istismar mağdurunu tedavi etti.

ADAYLARIN İSMİ 50 YIL GİZLİ TUTULUYOR

Nobel Barış Ödülü'ne adaylık kriterlerini sağlayan her birey başvurabiliyor. Ödül kurallarına göre başvuran adayların isimleri 50 yıl süreyle gizli tutuluyor.

Bu yılki barış ödülüne 2016'sı bireysel, 115'i de kurumsal toplam 331 aday başvurdu. Ödüle başvuru sayısı ikinci kez bu kadar yüksek oldu. 2016 yılında 376 aday başvuruda bulunmuş, ödülü Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos almıştı.

Ödülün geçtiğimiz yılki sahibi "Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Kampanyası" olmuştu.



