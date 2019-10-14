HABER

Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazananlar belli oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 14.10.2019 13:00 | Son Güncelleme

2019 Nobel Ekonomi Ödülü, Küresel yoksullukla mücadele konusundaki deneysel çalışmalarından dolayı Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer’e verildi.

Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazananlar belli oldu

Bu yılki Nobel ödülleri sahiplerini buldu. Son olarak Nobel Ekonomi ödülüne laik görenlerin isimleri açıklandı. 2019 Nobel Ekonomi ödülü, Küresel yoksullukla mücadele konusundaki deneysel çalışmalarından dolayı Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer’e verildi. Ekonomi ödülü alan isimlerin ortaya koyduğu çalışmaların yoksullukla mücadele konusunda önemli gelişmeler sağladığı belirtildi.

1972 doğumlu olan Esther Duflo, Ekonomi Ödülü'ne laik görülen en genç kişi ve bu alanda ödül alan 2. kadın oldu.
Nobel Tıp Ödülü’nü 3 bilim insanı William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe ve Gregg L. Semenza, Fizik Ödülü’nü ise James Peebles, Michel Mayor ve Didier Queloz kazanmıştı. Kimya Ödülü’ne John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ve Akira Yoshino layık görülürken, 2018 Edebiyat Ödülü Polonyalı yazar Olga Tokarczuk'e, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü Avusturyalı yazar Peter Handke'e verildi. Nobel Barış Ödülü ise Etiyopya ve Erite halklarının barışı için yaptıklarından dolayı Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’ye verilmişti.

(İHA)

PARTNER 13 yaşında başladı! Onu kimse durduramıyor 13 yaşında başladı! Onu kimse durduramıyor
Katalan liderlere 9 ila 13 yıl hapis cezasıKatalan liderlere 9 ila 13 yıl hapis cezası
Erdoğan: Menbiç'te kararımızı uygulama aşamasındayızErdoğan: Menbiç'te kararımızı uygulama aşamasındayız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nobel Ekonomi Ödülü Nobel

En Çok Okunan Haberler

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

Dolarda gözler 'harekat' ve ABD açıklamalarında

Dolarda gözler 'harekat' ve ABD açıklamalarında

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Maalesef...

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Maalesef...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fransa da Suriye'den askerlerini çekmeye hazırlanıyor

Fransa da Suriye'den askerlerini çekmeye hazırlanıyor

İspanya'da ayrılıkçı Katalan siyasetçilere hapis cezası

Ayrılıkçı siyasetçilere hapis cezası

Putin'den önemli 'savaş' açıklaması

Putin'den önemli 'savaş' açıklaması

AB, Türkiye gündemiyle toplanıyor!

AB, Türkiye gündemiyle toplanıyor!

SDG ve Esad rejimi anlaştı!

SDG ve Esad rejimi anlaştı!

Merkel'den Erdoğan'a: Suriye'deki askeri operasyonu durdurun

Merkel'den Erdoğan'a: Suriye'deki askeri operasyonu durdurun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.