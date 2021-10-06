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Nobel Kimya Ödülü, molekül çalışmalarıyla bilinen bilim insanları Benjamin List ve David W.C. MacMillan'a verildi

06.10.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nobel Komitesi, Almanya'dan Benjamin List ve İskoçya'dan David W.C. MacMillan'ın, "asimetrik organokataliz" olarak bilinen molekülleri oluşturmak için geliştirdikleri yeni yönteme dair çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldüklerini açıkladı.

2021 Nobel Kimya Ödülü, bilim insanları Benjamin List ve David W.C. MacMillan'a verildi.

Nobel Komitesi, Almanya'dan Benjamin List ve İskoçya'dan David W.C. MacMillan'ın, "asimetrik organokataliz" olarak bilinen, molekülleri oluşturmak için geliştirdikleri yeni yönteme dair çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldüklerini açıkladı.

Komite'den yapılan açıklamada, "Profesör List ve Profesör MacMillan'ın insanlığa büyük katkı sağladıkları" vurgulandı.

İki bilim insanının aynı anda birbirlerinden habersiz geliştirdikleri yeni yöntem, ilaç üretiminde ve güneş enerjisinde kullanılıyor.

Profesör List ve Profesör MacMillan geliştirdikleri yeni yöntemle dayanıklı malzemeler oluşturulmasına, pillerde enerji depolanmasına ve bazı hastalıkların ilerlemesinin önlenmesine katkıda bulunmuşlardı.

Nobel Kimya Ödülü, 1901-2020 yılları arasında 185 ayrı bilim insanına verilmişti.

Marie Curie ve Pierre Curie çifti, 1903 Nobel Fizik Ödülü'nü birlikte kazanmışlardı.

Marie Curie, 1911 Nobel Kimya Ödülü'nü alarak ikinci kez Nobel Ödülü'ne layık görülmüştü.

Marie ve Pierre Curie'nin en büyük kızı Irène Joliot-Curie da eşi Frédéric Joliot ile birlikte 1935 Nobel Kimya Ödülü'nü almıştı.

2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Perşembe, Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Cuma, Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi de Pazartesi günü açıklanacak.

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