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Nobel Kimya Ödülü, molekül çalışmalarıyla bilinen bilim insanları Benjamin List ve David W.C. MacMillan'a verildi

26.10.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nobel Komitesi, Almanya'dan Benjamin List ve İskoçya'dan David W.C. MacMillan'ın, "asimetrik organokataliz" olarak bilinen molekülleri oluşturmak için geliştirdikleri yeni yönteme dair çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldüklerini açıkladı.

Nobel Kimya Ödülü, molekül çalışmalarıyla bilinen bilim insanları Benjamin List ve David W.C. MacMillan'a verildi

2021 Nobel Kimya Ödülü, bilim insanları Benjamin List ve David W.C. MacMillan'a verildi.

Nobel Komitesi, Almanya'dan Benjamin List ve İskoçya'dan David W.C. MacMillan'ın, "asimetrik organokataliz" olarak bilinen, molekülleri oluşturmak için geliştirdikleri yeni yönteme dair çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldüklerini açıkladı.

Komite'den yapılan açıklamada, "Profesör List ve Profesör MacMillan'ın insanlığa büyük katkı sağladıkları" vurgulandı.

İki bilim insanının aynı anda birbirlerinden habersiz geliştirdikleri yeni yöntem, ilaç üretiminde ve güneş enerjisinde kullanılıyor.

Profesör List ve Profesör MacMillan geliştirdikleri yeni yöntemle dayanıklı malzemeler oluşturulmasına, pillerde enerji depolanmasına ve bazı hastalıkların ilerlemesinin önlenmesine katkıda bulunmuşlardı.

David MacMillan, ABD'de Princeton Üniversitesi'nde, Benjamin List ise Almanya'da Köln Üniversitesi'nde kimya profesörü.

53 yaşındaki iki bilim insanı 10 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 10 milyon 300 bin TL) para ödülünü de paylaşacak.

Nobel Kimya Ödülü, 1901'den bu yana yedisi kadın 187 bilim insanına verildi.

İngiliz biyokimyager Frederick Sanger, ödülü iki kez, 1958 ve 1980'de kazandı.

Ödülü alan bilim insanlarının 72'si ABD, 34'ü Almanya, 34'ü de İngiltere vatandaşıydı.

Marie Curie ve Pierre Curie çifti, 1903 Nobel Fizik Ödülü'nü birlikte kazanmışlardı.

Marie Curie, 1911 Nobel Kimya Ödülü'nü alarak ikinci kez Nobel Ödülü'ne layık görülmüştü.

Marie ve Pierre Curie'nin en büyük kızı Irène Joliot-Curie da eşi Frédéric Joliot ile birlikte 1935 Nobel Kimya Ödülü'nü almıştı.

2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Perşembe, Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Cuma, Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi de Pazartesi günü açıklanacak.

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