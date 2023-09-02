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Nobel Vakfı'ndan flaş karar! Rusya, Belarus ve İran Nobel Ödülleri'ne katılamayacak

02.09.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nobel Vakfı Rusya, Belarus ve İran'ı Nobel Ödülleri Töreni'ne davet etme kararını geri çekti. Kararın siyasi sebepler yüzünden alındığı düşünülüyor.

Nobel Vakfı'ndan flaş karar! Rusya, Belarus ve İran Nobel Ödülleri'ne katılamayacak

Nobel Vakfı, 10 Aralık'ta düzenlenecek Nobel Ödülleri Töreni'ne Rusya, Belarus ve İran'ı davet etme kararının geri çekildiğini duyurdu.

VAKIF KARARINI DEĞİŞTİRDİ

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, "İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenecek ödül törenine söz konusu ülkelerin büyükelçilerinin çağrılması tepkilere neden oldu. Bu tepkileri not ederek Rusya, Belarus ve İran'ın davetlerinin geri çekilmesi suretiyle 2022 yılındaki protokolü uygulayacağız." ifadeleri kullanıldı.

Nobel Vakfı, 31 Ağustos'ta 10 Aralık'ta yapılacak olan Nobel Ödülleri Töreni'ne Rusya, Belarus ve İran'ı davet etme kararı almıştı.

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Bu karar hükümet, muhalefet ve kraliyet ailesinden sert tepkilere neden olmuştu.

İsveç resmi haber ajansı TT'nin haberine göre, Başbakan Ulf Kristersson, "Nobel Vakfı, kimi davet edeceğine doğal olarak kendisi karar veriyor ancak ben de pek çok kişi gibi Rusya'nın davet edilmesini büyük şaşkınlıkla karşıladım. Bu davetin İsveç'te ve Ukrayna'da pek çok insanı üzdüğünü anlıyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsveç Kralı Carl 16. Gustaf, karara çok şaşırdığını ve Nobel Ödülleri Töreni'ne katılma kararını gözden geçirdiğini söylemişti.

Merkez Partisi (C) lideri Muharrem Demirok, Sol Parti (V) lideri Nooshi Dadgostar da Nobel Ödülleri Töreni'ne Rusya davet edildiği için katılmayacaklarını duyurmuştu.

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İsveç Liberal Parti AP Milletvekili Karin Karlsbro, Nobel Vakfını, "Ukrayna'daki kültür merkezlerinin üzerine füzeler düşerken ve çocuklar ölürken Rusya'yı göz alıcı bir partiye davet etmeye yeşil ışık yakarak tehlikeli bir emsal oluşturmakla" suçlamıştı.

Rusya ve Belarus, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali", İran ise "ülkedeki insan hakları ihlallerine yönelik eleştiriler" gerekçesiyle geçen yılki ödül törenine davet edilmemişti. (AA)


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