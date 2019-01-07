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Nöbet dizisi nerede çekiliyor? İşte Necati Şaşmaz'ın dizisi Nöbet'in oyuncu kadrosu!

DİZİ HABERLERİ  | 07.01.2019 02:31 | Son Güncelleme

Necati Şaşmaz Pana Film'in yapımcısı olduğu iddialı dizi Nöbet'in çekimleri Antalya'da başladı. Peki Nöbet dizisinde kimler oynuyor, konusu nedir? İşte Nöbet dizisi hakkında yeni haberler.

Nöbet dizisi nerede çekiliyor? İşte Necati Şaşmaz'ın dizisi Nöbet'in oyuncu kadrosu!

Show TV'nin Şubat 2019'da ekrana süreceği yeni dizisi Nöbet için Antalya'da kurulan dev bir plato kuruldu. Çekimleri başlayan dizinin başrol oyuncusu Yurdaer Okur da yeni imajıyla setten fotoğraf paylaştı.

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Başrollerinde Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, İbrahim Kendirci, Kaan Sevi, Tuncay Beyazıt ve Kürşat Alnıaçık'ın rol aldığı dizi için adeta yeni bir kasaba inşa edildi.

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Dizinin çekimlerinde karakol olarak kullanılan eski Binaya 100 kişilik yatakhane, yemekhane ve eğitim alanları yapıldı. Çekimlerde kullanılması için askeri araçlar, helikopter ve askeri teçhizatlar temin edildi. Sadece kamera arkasında 200 kişinin çalışacağı dizi Antalya Elmalı’da çekiliyor.

NÖBET'İN KADROSU
Nöbet dizisnin oyuncu kadrosu ise şu şekilde: Saygın Soysal, Tuncay Beyazıt, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık, Yurdaer Okur, Kaan Sevi ve İbrahim Kendirci gibi güçlü oyuncular Nöbet dizisinde yer alacak.

Show TV ile görüşülen dizinin ana karakterleri arasında Kurtlar Vadisi'nde de kamera karşısına geçen Cahit Kayaoğlu ile Ertuğrul Şakar da yer alıyor. Antalya'da yaşayan oyuncuların da rol alacağı dizide Cahit Kayaoğlu "Jandarma Yüzbaşı Murat Soylu"ya, Ertuğrul Şakar ise "Jandarma Üstçavuş Vedat Leblebici"yi canlandıracak.

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