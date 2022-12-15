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Nöbetçi noter çalışma saatleri nedir? Nöbetçi noter saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

15.12.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Noter, yasaların verdiği yetki ile özel veya tüzel kişilerin çeşitli işlem ve belgelerine yasal geçerlilik kazandıran, yasaların tanımladığı başka görevleri yapan belirli niteliklere ve kendine özgü yasal bir statüsü olan kamu görevlisidir. Pek çok alanda imza ve onay yetkisi bulunan noterlere her gün binlerce vatandaş başvurur. Mesai saatlerinin dışında da açık olan nöbetçi noterler özellikle acil olan işlemler için sıklıkla tercih edilir. Peki, nöbetçi noterler kaça kadar açık?

Nöbetçi noter çalışma saatleri nedir? Nöbetçi noter saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Noterler hafta içi günlerinde, devlet daireleri ile aynı mesai saatlerinde çalışır. Nöbetçi noterlerin mesai saatleri ise farklıdır. 6 Nisan 2019 tarihinden bu yana nöbetçi noterlik uygulaması yürürlüğe girmiştir. Türkiye’nin her yerinde nöbetçi noterler, normal noterler ile eşit yetkiye sahiptir. Nöbetçi noterlerin işlem ücretlerinde de bir değişiklik yoktur. Nöbetçi notere gitmeyi düşünen vatandaşlar nöbetçi noter çalışma saatlerini bilmelidir. Çalışma saatleri içinde işlemler kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Nöbetçi noter saat kaçta açılıyor?

Nöbetçi noter açılış saati hafta sonları cumartesi pazar günü saat sabah 10.00 olarak belirlenmiştir. Haftanın 5 günü mesai yapan noterlere yoğunluk ve acil durumlara destek olması açısından nöbetçi noterler çalışır. Hafta sonları nöbetçi noter aracılığı ile vatandaşlar noter işlemlerini gerçekleştirebilir. Nobetçi noter çalışma saatleri hafta sonu günleri için geçerlidir. Hafta içi günlerindeyse normal noterler hizmet verir.

Nöbetçi noter saat kaçta kapanıyor?

Nöbetçi noter kapanış saati 16.00 olarak belirlenmiştir. Haftanın 2 günü açık olan nöbetçi noter çalışma saatleri arasında, vatandaşların hafta sonları noter işlemlerini gerçekleştirebilmesine imkân sağlar. Saat 10.00’da mesaiye başlayan nöbetçi noter vezneleri cumartesi günü 16.00’a kadar işlemleri gerçekleştirir. Pazar günü ise kapanış saati 14.00’dır. Her şehirde bulunan nöbetçi noter sayısı farklıdır. Nöbetçi noterler adreslerini internet üzerinden bulmak mümkündür.

Nöbetçi noter hafta sonu çalışma saatleri nedir?

Nöbetçi noterler cumartesi ve pazar günleri mesai yaparlar. Hafta içi noterler 09.00 ila 17.00 arasında açıktır. Hafta sonu ise yalnızca belirlenmiş olan nöbetçi noter çalışma saatleri arasında faaliyet gösterir. Nöbetçi noter hafta sonu çalışma saatleri cumartesi ve pazar günlerinde değişiklik gösterir. Nöbetçi noter cumartesi pazar açılış ve kapanış saati:

  • Cumartesi: 10.00 - 16.00
  • Pazar: 10.00 - 14.00


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