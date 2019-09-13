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Nöbetçi noterlerden 265 bin 644 işlem

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 11:33 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin çalışmasıyla 6 Nisan 2019'da faaliyete geçirilen nöbetçi noterlik uygulamasıyla bugüne kadar 265 bin 644 işlem yapıldı - İşlemlerden devlet adına 36 milyon liralık vergi ve harç tahsil edildi

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliğinin çalışmasıyla 6 Nisan 2019'da faaliyete geçirilen nöbetçi noterlik uygulamasıyla bugüne kadar 265 bin 644 işlem gerçekleştirildi.

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin çalışmasıyla 6 Nisan 2019'da ülke genelinde faaliyete geçirilen "nöbetçi noterlik" uygulamasına ilgi yoğun oldu.

Uygulamanın başladığı günden bu yana nöbetçi noterliklerde 265 bin 644 işlem yapıldığı belirtilirken, bu işlemlerle 15 milyar liralık işlem hacmi oluştuğu bildirildi.

Söz konusu işlem hacminin 12,5 milyar liralık kısmının ikinci el araç satışı, 2,5 milyar liralık kısmının da ilk tescil işlemleri sonucu oluştuğu vurgulanan açıklamada, nöbetçi noterliklerde yapılan 265 bin 644 işlem için devlet adına 36 milyon liralık vergi ve harç tahlis edildiği kaydedildi.

- İkinci el araç satışında 200 bin artış

Uygulamanın, araç satışı ile ilgili sektörlere de olumlu yansımalarının olduğu vurgulanan açıklamada, zorunlu trafik sigortası ve kasko sektöründe ilk tescil ve ikinci el araç satış işlemlerinde 200 bin adetlik artış sağlandığı ifade edildi.

Hafta sonu hizmet veren bankaların işlem hacminde de artış olduğu aktarılan açıklamada, plaka basım işlemleri, araç muayene ve kontrol noktalarında yapılan işlemlerle oto sanayi işlemlerinde de artış yaşandığı vurgulandı.

Uygulama kapsamında hafta sonu yapılan işlemlerin büyük çoğunluğunu araç sicil ve tescil işlemlerinin oluşturduğu bildirilen açıklamada, "6 Nisan'dan bu yana 173 bin 451 ikinci el araç satış işlemi, 16 bin 809 sıfır araç tescil işlemi yapıldı. Toplamda tescil işlemi yapılan araç sayısı 190 bin 260 oldu." ifadesine yer ver verildi.

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Adalet Bakanlığı

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