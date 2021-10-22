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  4. Özel harekat polisi trafik kazasında hayatını kaybetti! Anne ve babası gözyaşlarına boğuldu

Özel harekat polisi trafik kazasında hayatını kaybetti! Anne ve babası gözyaşlarına boğuldu

22.10.2021 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında, polis memuru yaşamını yitirdi. Bedrettin Tok'un cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alınırken anne ve babası gözyaşlarına boğuldu.

Özel harekat polisi trafik kazasında hayatını kaybetti! Anne ve babası gözyaşlarına boğuldu

Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Bedrettin Tok (34) idaresindeki otomobil, Kepez ilçesi 75. Yıl Bulvarı'nda ağaca çarparak devrildi.

TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada yaralanan Tok, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibince, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tok, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

polis

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Otopsi işleminin ardından Tok'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alındı. Anne Ayşe Tok ve baba Bilal Tok gözyaşlarına boğuldu.

Tok'un cenazesinin Mersin'de toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya polis
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