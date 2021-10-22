Özel harekat polisi trafik kazasında hayatını kaybetti! Anne ve babası gözyaşlarına boğuldu

Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Bedrettin Tok (34) idaresindeki otomobil, Kepez ilçesi 75. Yıl Bulvarı'nda ağaca çarparak devrildi.
Kazada yaralanan Tok, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibince, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tok, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otopsi işleminin ardından Tok'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alındı. Anne Ayşe Tok ve baba Bilal Tok gözyaşlarına boğuldu.
Tok'un cenazesinin Mersin'de toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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