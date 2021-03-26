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Nokia 3.2 Android 11 sürümüne hazır

26.03.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019’da Android 9 Pie ile duyurulan Nokia 3.2, geçtiğimiz nisan ayında Android 10 güncellemesini almıştı. Cihaz şimdi Android 11 ailesine katılıyor.

Nokia 3.2 Android 11 sürümüne hazır

Android 11 güncellemesi birçok cihaza yayıldı. Güncelleme hiç hız kesmeden daha fazla cihaza ulaşmaya başladı. Nokia 3.2 ilk geldiğinde Android 9 ile çalışıyordu. Nisan ayında Android 10’a geçilmişti. Şimdi ise cihaz Android 11 güncellemesi alıyor.

Yapı, 3.140 sürüm numarasıyla birlikte geliyor. Güncelleme, mart güvenlik yamasını, sohbet balonları ve bir defalık izinler gibi olağan Android 11 güncellemelerini beraberinde getiriyor. Sunumun 1. dalgasının bir parçası olarak güncelleme, 34 ülkede yayınlanacak. Ancak güncelleme şu anda bu pazarların yalnızca yüzde 10’unda sunuma veriliyor. Bu pazarlar 28 Mart 2020 tarihinde güncellemeyi kesin olarak alıyor olacak.

NOKİA 3.2 ÖZELLİKLERİ

Nokia 3.2’nin özelliklerini hatırlayalım. Cihaz, 520 x 720 piksellik HD+ bir ekrana sahip olan Qualcomm’un Snapdragon 429 işlemcisinden güç alıyor. 2GB ve 3GB RAM kapasite bulunan cihazda 16 GB ve 32 GB olmak üzere iki ayrı depolama alanı seçeneği mevcut.

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Siyah ve çelik olmak üzere iki ayrı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan Nokia 3.2, 2 GB RAM’li versiyonu için 780 TL, 3 GB RAM’li versiyonu için ise 937 TL fiyata sahip. Damla çentikli tasarımı ile oldukça yüksek bir ekran/gövde oranına sahip olan Nokia 3.2, şirketin iddiasına göre 2 güne varan bir pil ömrü sunuyor. Mevcut güncelleme ile cihazın özellikleri daha fazla gelişmiş bir performans sunacaktır.

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