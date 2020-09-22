Nokia 3.4 özellikleri ortaya çıktı

HMD Global’in düşük bütçeli yeni telefonu Nokia 3.4 hakkında ABD’nin FCC (Federal İletişim Komisyonu) veri tabanından telefonun tasarımı ve özellikleri hakkında meraklarımızı gideren bilgiler ortaya çıktı.

NOKİA 3.4 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

Arka tarafında bir daire içine alınmış 3 kamera ve bir LED flaşın olduğu tasarımıyla dikkat çeken yeni Nokia 3.4 200 dolardan satışa sunulacak. Telefonun arka yüzünde 13 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik kamerası olacak. Ayrıca telefonun 269 ppi, 720×1600 HD+ çözünürlüğe sahip 6.5 inç’lik bir ekran boyutuna sahip olacağı bekleniyor. IPS LCD panelle gelecek olan telefonun asıl odak noktası ise düşük fiyat etiketi.

Kutudan çıktığında Android 10 ile çalışacak olan çift SIM kart destekli Nokia 3.4 teknik özellikleriyle de tatmin edici görünüyor. Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 460 yonga setiyle gelecek olan telefonda sekiz çekirdekli 1.8 GHz hızında bir CPU ünitesi ve Adreno 610 GPU birimi bulunacak.

Nokia 3.4 depolama alanı tarafında ise kullanıcılara 32GB ve 64GB seçenekli iki opsiyon sunacak. Sistemini 3 GB RAM ile destekleyecek olan model 4.000 mAh kapasiteli bir bataryadan beslenecek. Yeşil mavi ve siyah renk seçenekleriyle çıkacak olan Nokia 3.4’ün Türkiye’de satılıp satılmayacağı ise şimdilik netlik kazanmış değil.