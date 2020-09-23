Nokia 9.3 PureView sızdırılan fiyatı ile şaşırttı!

Microsoft’un bünyesinde Windows Mobile ile şansını deneyen ve başarısız olan Nokia, geçtiğimiz yıllarda HMD ile güçlerini birleştirmiş ve Android dünyasına adım atmıştı. Bu süreçte giriş ve orta segmente odaklanan Nokia, çok yakında karşımıza amiral gemisi modeli ile çıkacak. HMD’nin yaklaşmakta olan amiral gemisi Nokia 9.3 PureView modelinin bu yılın sonuna doğru yani 2020’nin 4. çeyreğinde piyasaya çıkacağı söyleniyor.

Merakla beklenen amiral gemisi modeli Nokia 9.3, 5G destekli Snapdragon 865 yonga seti, 8 GB LPDDR4X RAM, arka tarafta altı lensli kamera kurulumu, ekran altı selfie kamerası ve 120Hz tazemeli ekran ile gelecek. Ancak bu özellikler için Nokia’nın belirlemiş olduğu fiyat dikkat çekiyor.

İŞTE SIZINTILARA GÖRE NOKİA 9.3 PUREVİEW'IN FİYATI

Gelen bilgilere göre; Nokia’nın yani amiral gemisi modeli 800 euro gibi bir fiyata sahip olacak. Üst segment akıllı telefonlarda alışkın olduğumuz bu fiyat politikası Nokia tarafında ters tepebilir.

Uzun zamandır üst segment bir telefon ile karşımıza çıkamayan firma, şeytanın bacağını kırmak için bu yıl en üst ve yeni donanımları Nokia 9.3'te toplayacak. Bu yüzden fiyatın 800 euro’ya çıkması oldukça normal görünüyor.

Türkiye pazarına giriş yapmayacak olan bu telefon muhtemelen belli başlı Avrupa bölgelerinde ve Amerika’da satışa sunulacak. Bakalım yılların eskitemediği isim olan Nokia bu yıl şeytanın bacağını kıracak mı?

Renault Megane fiyatları da arttı

