HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Nokia 9.3 PureView sızdırılan fiyatı ile şaşırttı!

Nokia 9.3 PureView sızdırılan fiyatı ile şaşırttı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.09.2020 12:38 | Son Güncelleme

Nokia’nın yeni amiral gemisi modeli olacak olan Nokia 9.3 PureView fiyatı ve özellikleri ile dikkat çekecek.

Nokia 9.3 PureView sızdırılan fiyatı ile şaşırttı!

Microsoft’un bünyesinde Windows Mobile ile şansını deneyen ve başarısız olan Nokia, geçtiğimiz yıllarda HMD ile güçlerini birleştirmiş ve Android dünyasına adım atmıştı. Bu süreçte giriş ve orta segmente odaklanan Nokia, çok yakında karşımıza amiral gemisi modeli ile çıkacak. HMD’nin yaklaşmakta olan amiral gemisi Nokia 9.3 PureView modelinin bu yılın sonuna doğru yani 2020’nin 4. çeyreğinde piyasaya çıkacağı söyleniyor.

Merakla beklenen amiral gemisi modeli Nokia 9.3, 5G destekli Snapdragon 865 yonga seti, 8 GB LPDDR4X RAM, arka tarafta altı lensli kamera kurulumu, ekran altı selfie kamerası ve 120Hz tazemeli ekran ile gelecek. Ancak bu özellikler için Nokia’nın belirlemiş olduğu fiyat dikkat çekiyor.

İŞTE SIZINTILARA GÖRE NOKİA 9.3 PUREVİEW'IN FİYATI

Gelen bilgilere göre; Nokia’nın yani amiral gemisi modeli 800 euro gibi bir fiyata sahip olacak. Üst segment akıllı telefonlarda alışkın olduğumuz bu fiyat politikası Nokia tarafında ters tepebilir.

Uzun zamandır üst segment bir telefon ile karşımıza çıkamayan firma, şeytanın bacağını kırmak için bu yıl en üst ve yeni donanımları Nokia 9.3'te toplayacak. Bu yüzden fiyatın 800 euro’ya çıkması oldukça normal görünüyor.

Türkiye pazarına giriş yapmayacak olan bu telefon muhtemelen belli başlı Avrupa bölgelerinde ve Amerika’da satışa sunulacak. Bakalım yılların eskitemediği isim olan Nokia bu yıl şeytanın bacağını kıracak mı?

Renault Megane fiyatları da arttı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı
Yakın geleceğin büyük teknolojisi insan gibi davranmaya başladıYakın geleceğin büyük teknolojisi insan gibi davranmaya başladı
2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayınlanıyor! 2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayınlanıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Caniden polise kan donduran sözler! 'Sağ kalmaz'
Caniden polise kan donduran sözler! 'Sağ kalmaz'
Bolu'daki katliamda sanıklara ceza yağdı
Bolu'daki katliamda sanıklara ceza yağdı
Mayolu deniz pozlarıyla Instagram'ı salladı!
Mayolu deniz pozlarıyla Instagram'ı salladı!
O süre 9 aya çıkarıldı! Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme
O süre 9 aya çıkarıldı! Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme
Koronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
Koronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
Hiç gitmediği İstanbul'dan hatalı park cezası geldi
Hiç gitmediği İstanbul'dan hatalı park cezası geldi
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
iPhone 12 Pro Max performans rekoru kıracak!
iPhone 12 Pro Max performans rekoru kıracak!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Yeni iPhone güncellemesi ne zaman yayınlanacak? Apple açıkladı!
Yeni iPhone güncellemesi ne zaman yayınlanacak? Apple açıkladı!
3 Maddede motorun yağ yakıp yakmadığını anlamak!
3 Maddede motorun yağ yakıp yakmadığını anlamak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düşünülebilen yapay zeka insan gibi davranıyor
Yakın geleceğin büyük teknolojisi insan gibi davranmaya başladı
EKG özellikli saat kullanıma sunuluyor
EKG özellikli saat kullanıma sunuluyor
Siri'ye yeni ses geliyor!
Akıllı asistan Siri'nin sesi değişecek mi?
Xiaomi Mi 10T'nin tanıtım tarihi duyuruldu
Xiaomi için beklenen tarih duyuruldu!
Zuckerberg, sanal gerçeklik konusunda son derece kesin konuştu
Akıllı telefonların sonu mu geliyor?
Realme Watch: 599 TL'ye akıllı saat de var!
Realme Watch: 599 TL'ye akıllı saat de var!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.