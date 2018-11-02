Nokia ailesi Android Pie güncellemesi alıyor!

HMD Global ile güçlerini geçtiğimiz yıllarda birleştiren Nokia, Android dünyasına bomba gibi bir giriş yapmıştı. Telefonlarının yanı sıra son Android güncellemelerini düşük donanımlı modellerine sunması ile de büyük beğeni toplayan Nokia, şimdi de Android 9.0 Pie için kolları sıvadı.

Android 9.0 Pie‘ın duyurulmasının ardından bazı modellerine güncelleme sunacağını açıklayan Nokia, 2018 bitmeden Nokia 3, 5 ve 6 modelleri için bu güncellemeyi sunacak.

Orta segment telefonlar olan Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 modellerine Android 9.0 Pie güncellemesinin gelecek olması, Nokia’nın rakiplerine adeta göz dağı verdiğini gösteriyor. 8.000 TL’yi bulan Android telefonların Android 9.0 Pie ile tanışamadığı düşünürsek, Nokia elini çabuk tutarak fark yaratacak gibi görünüyor.

Açıklanan bu modeller ile Android 9.0 Pie alacak Nokia modelleri sekize yükseliyor. Tahminlere göre 2019 yılı içerisinde Android Pie alacak modellere yenileri eklenecek. Bakalım Nokia’nın bu güncelleme hamlesine rakiplerinden nasıl bir karşılık gelecek?

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