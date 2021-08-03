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Nokia'dan 7 yıl sonra tablet geliyor

03.08.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Nokia, ortaya çıkan bilgilere göre uzun bir aranın ardından yeni bir tablet üretecek. Nokia T20 adını taşıyacağı söylenen tabletin biri Wi-Fi, diğeri 4G/LTE destekli iki farklı model ile piyasaya sürülmesi öngörülüyor.

Nokia'dan 7 yıl sonra tablet geliyor

Cihazın ilk lansmanının, ilk seçenek için 190 Sterlin’den (yaklaşık 265 dolar), ikincisi için ise 207 Sterlin’den (yaklaşık 289 dolar) başlayarak İngiltere’de görülmesi bekleniyor. Kaynaklara göre Nokia, Wi-Fi modelini AB’de 222 euro (yaklaşık 269 dolar) veya 242 euro (yaklaşık 288 dolar) karşılığında satmayı planlıyor.

Nokia ilk tabletini 7 yıl önce Nokia N1 adıyla satışa çıkarmıştı.

NOKIA'NIN TABLETİ HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAK?

Şirketin sunduğu satış listeleri muhtemelen tesadüfi. Ancak Nokia T20'nin 10.4 inçlik bir ekrana ve 64 GB dahili depolamaya sahip 4 GB RAM’e sahip olacağı ortaya çıktı.

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Ne yazık ki, cihazın taşıyacağı diğer özellikler hakkında daha fazla bilgi mevcut değil. Yeni T20’nin işletim sistemi söz konusu olduğunda ne olacağı ve hangi kullanıcı arayüzünü taşıyacağı hakkında hiçbir fikrimiz yok. Ancak büyük olasılıkla, cihaz Android’in kendisini taşıyacaktır, çünkü piyasada bir mucize eseri Nokia markalı Windows destekli bir tablet görmezsek, bu en kabul edilebilir tek cevap diyebiliriz.

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