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Nokia 6310 geri döndü! İşte yeni Nokia 6310'un özellikleri ve fiyatı

27.07.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HMD Global çatısı altındaki Nokia, efsanevi modellerinden biri olan Nokia 6310'u yeniledi. 2021 model Nokia 6310, dokunmatik bir ekrana sahip olmasa da yine de birçok kişinin dikkatini çekebilecek bir "cep telefonu".

Nokia 6310 geri döndü! İşte yeni Nokia 6310'un özellikleri ve fiyatı

Nokia, efsane modelleri diriltmeye devam ediyor. Daha önce bir döneme damgasını vurmuş Nokia 3310'u yeniden tasarlayıp satışa sunan şirket, şimdi ise satışa çıktığı dönem dikkatleri üzerine çekmiş bir modeli daha yeniledi. Bu model, Nokia 6310'un ta kendisi oldu.

YENİ NOKIA 6310 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Yeni Nokia 6310, 2021 yılına uygun teknolojilerle yenilense de yine de bir cep telefonu olmaya devam ediyor. Yani telefon dokunmatik bir ekrana sahip değil. Bunun yerine 2,8 inç büyüklüğünde, 320 x 240 piksel çözünürlüklü kavisli bir ekran ve bir tuş takımı mevcut. Ancak yine de yeni Nokia 6310'un orijinal anımsatan bir tasarıma sahip olduğunu söylememiz gerekir.

Nokia 6310 özellikleri

Nokia 6310'da haftalarca kullanım sunabilecek 1,150 mAh pil bulunuyor. Unisoc 6531F işlemcisi ile desteklenen telefon, Series 30+ platformunu kullanıyor. Telefonda 0.3 MP çözünürlüğünde tek bir kamera var.

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Snake oyununun da unutulmadığı Nokia 6310'da 8 MB RAM ve 16 MB dahili depolama alanı bulunuyor. Ancak MicroSD kart desteği ile bu alan artırılabiliyor. Telefonun 1,150 mAh pile sahip olduğunu da bu noktada belirtelim.

İŞTE YENİ NOKIA 6310'UN FİYATI

Yeni Nokia 6310'un fiyatı 40 euro olarak belirlenmiş durumda.

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Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz kesin olarak bilinmiyor.

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