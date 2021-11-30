Nokia'dan beklenmedik karar! Kötü haberi verdi

HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren ve 3310 gibi modellerin üreticisi olan Nokia, akıllı telefon güncellemeleri konusunda çalışmalarını sürdüren bir şirket. En az iki yıl müşterilerine güncelleme sözü veren Nokia, bu zamana dek bu sözünden taviz vermiş değil. Fakat Nokia 9 PureView bu konuda bir ilk olabilir.

NOKIA'DAN NOKIA 9 PUREVIEW SAHİPLERİNE KÖTÜ HABER

Nokia 9 PureView için Android 11 güncellemesinin 2021'in 3. çeyreğinde çıkması gerekiyordu. Fakat HMD Global, vaat edilen güncellemeyi vermemeye karar verdiğini duyurdu. Şirket Polonya'daki internet sitesi aracılığıyla kararının gerekçesini açıkladı.

HMD Global, Android 11 güncellemesi için verdikleri kararının nedenini kamera ve yazılım arasındaki uyumsuzlukların, kullanıcı deneyiminde yüksek standartları karşılamayan bir azalmaya yol açacağını söyleyerek açıklıyor.

Şirket, Nokia 9 PureView'e Android 11 desteği verilmemesine rağmen, telefonun güvenlik güncellemelerini almaya devam edeceğini söyledi.

ANDROID 11'E GEÇMEK İSTEYENLERE İNDİRİM

Nokia, sözünü yerine getirmediği için, bunu telafi etmek adına başka bir karar daha verdi. Şirket, Android 11'e geçmek isteyen Nokia 9 PureView sahiplerine, bölgesel kullanılabilirliğe bağlı olarak Nokia XR20 veya diğer X serisi akıllı telefonlar için yüzde 50 indirim sunduğunu paylaştı.



