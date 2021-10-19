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iPhone 13, Nokia 3310 ile karşılaştırıldı

19.10.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nokia 3310, Nokia'nın en çok satan telefonlarından biri. Cihaz için "taştan daha sert”, monitör kasası gibi, demirden gibi” benzetmeler yapılıyordu. Nokia 3310, bu kez sağlamlık konusunda yeni çıkan iPhone 13 ile karşı karşıya geldi.

iPhone 13, Nokia 3310 ile karşılaştırıldı

Bu iki cihaz arasındaki düşme testi karşılaştırması TechRax adlı bir teknoloji YouTube kanalında yapıldı. Videoda, Cupertino merkezli devin en son amiral gemisi, dayanıklı olduğu bilinen Nokia 3310 ile karşılaştırıldı.

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PARÇALARA AYRILDILAR

iPhone 13 korkuluklardan bırakıldığında, korkuluğa çarptı ve kelimenin tam anlamıyla parçalara ayrıldı. 3310 mutlaka parçalanmasa da, uzun düşüşün katıksız gücü nedeniyle LEGO benzeri parçalara ayrıldı. Öte yandan iPhone 13 Pro bir değil, iki değil, etkileyici bir şekilde üç kez düşürüldü. İlk düşüşte iPhone’un arka camı çatladı ancak ön panel nispeten zarar görmedi.

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Başka bir deyişle, seramik kalkan aslında oldukça kullanışlı oldu. Ancak, ikinci düşüş sonunda sağ alt köşedeki ekranı kırdı ve arka panel daha da parçalandı. Üçüncü ve son düşüşün de şaşırtıcı bir şekilde cihaz üzerinde hiçbir etkisi olmadı, ön tarafta sadece birkaç çatlak daha ortaya çıktı.

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Bunun dışında cihaz, performansta herhangi bir görünür sorun veya kamerayla ilgili herhangi bir sorun olmadan aşağı yukarı normal görünüyordu. Ne yazık ki, Nokia 3310’un akıbeti açıklanmadı, ancak gövdesi parçalanmasına rağmen, eski özellikli telefonlar genellikle düşmelerde klavye, pil ve arka panelin basit bir montajından dolayı dağıldığı için hayatta kaldığını varsayabiliriz.

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Karşılaştırma videosunu buradan izleyebilirsiniz

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