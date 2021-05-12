Nokia'nın akıllı telefonları için sene sonu beklentisi

Nokia, Android 11 güncellemesi için kolları sıvadı. Şirket cihazları için bu yeni güncellemeyi getirmeye çalışıyor ancak işler sanıldığı kadar kolay olmayacak gibi duruyor.

2020’nin 4. çeyreği ile 2021’in 2. çeyreği arasında arasında hangi Nokia cihazlarının bu yeni güncellemeyi alacağı ortaya çıkmıştı. Ancak görünen o ki şirketin biraz daha beklemesi gerekecek. Android 11 güncellemesinin yol haritası ile birlikte bazı cihazların daha fazla beklemesi gerektiği ortaya çıktı.

Çıkan haberlere göre, Android 11’i alması beklenen Nokia 6.2 , 7.2 ve 9 PureView gibi cihazlar biraz daha bekleyecek. Bunlar için normal şartlarda şimdi güncelleme yayınlanması gerekiyordu. Ancak işler değişti.

Nokia tarafından yapılan bazı açıklamalara göre bu güncellemeler 2021 yılının sonlarında yayınlanacak. Yani tahmin edildiği gibi bu yılın 2. çeyreğinde olmayacak. Bu durum birçok kullanıcıda hayal kırıklığı yarattı.

Android 11’i şu sıralar alması planlanan akıllı telefonların listesi Nokia 1 Plus , 5.4 , 1.4 , 2.4 , 1.3 , 2.3 , 3.4 ve 5.3 modelleri oldu. Peki sizce Nokia tarafından yapılan bu erteleme şirketin imajında kötü etki bırakır mı?

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