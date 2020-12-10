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Nokia Purebook ile bilgisayar segmentine giriş yapmak istiyor

10.12.2020 09:42 | Son Güncelleme:
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Nokia Purebook ile bilgisayar segmentine giriş yapmak istiyor

Nokia, laptop işine gireceğini bugün Hindistan’da doğruladı. Nokia Purebook adını taşıyacak olan laptop çok ses getirebilir.

Yaklaşık dört yıl önce HMD Global, Nokia’yı akıllı telefon pazarına geri getirdiğini duyurdu.  O zamandan beri Nokia, portföyüne çok sayıda ürün ekleyerek kendisini çeşitlendirdi. Şirketin şu anda ürün segmentinde akıllı telefonlar, ev ürünleri, Akıllı TV’ler, akış cihazları ve kulaklıklar var. Finli firma şimdi ise Nokia Purebook ile bilgisayar segmentine giriş yapmak istiyor.

Nokia Purebook dizüstü bilgisayar hakkında ilk kez duymuyoruz. Geçen ay, olası bir Nokia dizüstü bilgisayarı, sertifikası için BIS listesinde ortaya çıkmıştı. Görünüşe göre şirket gerçekten de kendi dizüstü bilgisayarında çalışıyor.

Nokia şimdi Flipkart aracılığıyla Purebook dizüstü bilgisayarının ön gösterimini yaptı. Teaser, dizüstü bilgisayarın Ultralight, Powerful ve Immersive olmak üzere üç önemli özelliğinden bahsediyor. Bu anahtar kelime, sağlam bir donanıma ve kapsamlı bir panele sahip ince bir ultrabook göreceğimiz anlamına geliyor.

Teaser ne yazık ki Purebook takma adından başka hiçbir şeyi açığa çıkarmıyor. Nokia’nın Android akıllı telefonları için PureView serisini takip ettiğini düşünmek mantıklı.

Nokia’nın bu modelde Intel Core i5 10. nesil yonga seti ve Intel Core i3 10. nesil yonga setini kullanması bekleniyor. RAM tarafında ise muhtemelen 8 GB RAM ve 16 GB RAM seçenekleri bulunacak. Windows 10 ile çalışması beklenen Nokia’nın laptoplarının fiyat açısından da uygun olacağı söyleniyor.

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