HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Nokta kadar ama acısı dayanılmaz! Oturarak çalışıyorsanız risk altındasınız

Nokta kadar ama acısı dayanılmaz! Oturarak çalışıyorsanız risk altındasınız

31.08.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk arasında kıl dönmesi olarak bilinen pilonidal sinüs, ülkemizde özellikle erkeklerde çok yaygın görülüyor. En sık Akdeniz havzasında yani Türkiye, İspanya, Mısır, İran, Irak, Yunanistan gibi ülkelerde görülüyor. Bu durumun sebebi, bu halkların erkeklerinin ve kadınlarının da çok kıla sahip olması şeklinde yorumlanıyor. Kıl dönmesi sorununda çeşitli ameliyat ve ameliyat dışı tedaviler bulunuyor.

Nokta kadar ama acısı dayanılmaz! Oturarak çalışıyorsanız risk altındasınız

Kıl dönmesi başta erkekler olmak üzere herkeste sıklıkla görülen ve hayat kalitesini oldukça düşüren şikayetlerin başında yer alıyor. Kıl dönmesinden korunmak için alabileceğiniz bazı önlemler var.

iStock-472292547

Kıl dönmesi, internatal alan adı verilen kalçanın arasında yerleşmiş bir hastalıktır. Genelde oturarak çalışanlarda ve iki kalçasının derinliği fazla olanlarda yani genelde kilolu insanlarda, bölgede kıllar derinin içine girmektedir. Kıl dönmesi özellikle kuyruk sokumu, kasık ve genital bölge, koltukaltı başta olmak üzere vücudun çeşitli bölgelerindeki kılların ters dönerek cildin altına girmesi ve kıl keseceği oluşturarak apse, yara ve fistüle neden olmasıdır.

iStock-1227382658

Basit oturma, kalkma gibi eylemlerde rahatsızlık vermesi nedeniyle sosyal hayatı olumsuz yönde etkilemektedir. Prof. Dr. Ediz Altınlı, kıl dönmesi ve lazerle tedavi yöntemi hakkında bilgi verdi. Kıl dönmesinden korunmak için kişisel hijyene önem verilmesi, fazla kilolardan uzak durulması ve fiziksel yönden devamlı aktif kalınması önemlidir.

KIL DÖNMESİ TEDAVİSİ

Kıl dönmesi konusunda günümüze kadar pek çok tedavi yöntemi kullanılmıştır. Kıl dönmesi için genel anestezi ile yapılan 1,5- 2 saatlik Limberg flep adı verilen işlemde bölge baklava dilimi şeklinde çıkartılmakta ve üzeri açık bırakılmaktır. İşlem yapılan alanın açık kalması sosyal yaşamda bazı zorluklara neden olabilmektedir. Sonrasındaki bakım süreci de büyük hassasiyet gerektirmektedir.

iStock-1226452695

Geçtiğimiz yıllarda ameliyatsız yöntemlerden epsit adı verilen endoskopik pilonidal sinüs tedavisi de pek çok hastada uygulanmıştır. Bu işlemde deliklerden girilerek kamera ile içerideki kistik lezyon tamamen görülerek temizlenmektedir.

LAZER TEDAVİSİ SONRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ

İşlem sonunda hastanın ağrısı olmamaktadır. Hastalar işlem sonrası rahatça oturulabilmektedir. Diğer bütün kıl dönmesi tedavilerinde işlem sonrası bölgenin üstüne oturmak ya tamamen yasaktır ya da belli süreler çerçevesinde buna izin verilmektedir.

Lazerle kıl dönmesi işlemi sonrası ertesi gün günlük hayata dönülebilmekte ve çalışmaya başlanabilmektedir. İşlemden hemen sonra duş alınabilmektedir. İşlemden sonraki tek kısıtlama 6 hafta kadar ağır spor yapılmaması, motosiklete binilmemesi ve kürek çekme gibi sporlara ara verilmesi ile ilgilidir. Lepsitin getirdiği en büyük avantajlardan biri diğeri de işlemin tekrarlanabiliyor olmasıdır. Hastaya fazladan bir kesi yapılmadığı için işlemin tekrarlanması gerektiği durumlarda sorun yaşanmamaktadır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Belirtileri karıştırmayın! Ölümcül sonuçları varBelirtileri karıştırmayın! Ölümcül sonuçları var
Korkmaz Karaca Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği ve AK Parti'den istifa ettiKorkmaz Karaca Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği ve AK Parti'den istifa etti
Canlı yayında yaşananlar tüyler ürpertti!Canlı yayında yaşananlar tüyler ürpertti!
Anahtar Kelimeler:
kıl dönmesi kıl dönmesi ameliyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

30 Ağustos coşkusu! 100 bin kişi akın etti, şehirde hayat durdu

30 Ağustos coşkusu! 100 bin kişi akın etti, şehirde hayat durdu

56 milyar liralık ceza affı! Tarih belli oldu

56 milyar liralık ceza affı! Tarih belli oldu

Korkmaz Karaca Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği ve AK Parti'den istifa etti

Korkmaz Karaca Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği ve AK Parti'den istifa etti

Ekipler alarma geçti! Kayıp kadın çıplak halde bulundu

Ekipler alarma geçti! Kayıp kadın çıplak halde bulundu

Görücüye çıktı! F-35 ile yarışabilecek "Muhteşem görünüyor"

Görücüye çıktı! F-35 ile yarışabilecek "Muhteşem görünüyor"

Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan açıkladı! 'Tarsus il olmak zorunda'

Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan açıkladı! 'Tarsus il olmak zorunda'

İlginizi Çekebilir

Piyangodan büyük ikramiye kazandı! “Aynı kabusu görüyorum”

Piyangodan büyük ikramiye kazandı! “Aynı kabusu görüyorum”

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.