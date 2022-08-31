Nokta kadar ama acısı dayanılmaz! Oturarak çalışıyorsanız risk altındasınız

Kıl dönmesi başta erkekler olmak üzere herkeste sıklıkla görülen ve hayat kalitesini oldukça düşüren şikayetlerin başında yer alıyor. Kıl dönmesinden korunmak için alabileceğiniz bazı önlemler var.

Kıl dönmesi, internatal alan adı verilen kalçanın arasında yerleşmiş bir hastalıktır. Genelde oturarak çalışanlarda ve iki kalçasının derinliği fazla olanlarda yani genelde kilolu insanlarda, bölgede kıllar derinin içine girmektedir. Kıl dönmesi özellikle kuyruk sokumu, kasık ve genital bölge, koltukaltı başta olmak üzere vücudun çeşitli bölgelerindeki kılların ters dönerek cildin altına girmesi ve kıl keseceği oluşturarak apse, yara ve fistüle neden olmasıdır.

Basit oturma, kalkma gibi eylemlerde rahatsızlık vermesi nedeniyle sosyal hayatı olumsuz yönde etkilemektedir. Prof. Dr. Ediz Altınlı, kıl dönmesi ve lazerle tedavi yöntemi hakkında bilgi verdi. Kıl dönmesinden korunmak için kişisel hijyene önem verilmesi, fazla kilolardan uzak durulması ve fiziksel yönden devamlı aktif kalınması önemlidir.

KIL DÖNMESİ TEDAVİSİ

Kıl dönmesi konusunda günümüze kadar pek çok tedavi yöntemi kullanılmıştır. Kıl dönmesi için genel anestezi ile yapılan 1,5- 2 saatlik Limberg flep adı verilen işlemde bölge baklava dilimi şeklinde çıkartılmakta ve üzeri açık bırakılmaktır. İşlem yapılan alanın açık kalması sosyal yaşamda bazı zorluklara neden olabilmektedir. Sonrasındaki bakım süreci de büyük hassasiyet gerektirmektedir.

Geçtiğimiz yıllarda ameliyatsız yöntemlerden epsit adı verilen endoskopik pilonidal sinüs tedavisi de pek çok hastada uygulanmıştır. Bu işlemde deliklerden girilerek kamera ile içerideki kistik lezyon tamamen görülerek temizlenmektedir.

LAZER TEDAVİSİ SONRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ

İşlem sonunda hastanın ağrısı olmamaktadır. Hastalar işlem sonrası rahatça oturulabilmektedir. Diğer bütün kıl dönmesi tedavilerinde işlem sonrası bölgenin üstüne oturmak ya tamamen yasaktır ya da belli süreler çerçevesinde buna izin verilmektedir.

Lazerle kıl dönmesi işlemi sonrası ertesi gün günlük hayata dönülebilmekte ve çalışmaya başlanabilmektedir. İşlemden hemen sonra duş alınabilmektedir. İşlemden sonraki tek kısıtlama 6 hafta kadar ağır spor yapılmaması, motosiklete binilmemesi ve kürek çekme gibi sporlara ara verilmesi ile ilgilidir. Lepsitin getirdiği en büyük avantajlardan biri diğeri de işlemin tekrarlanabiliyor olmasıdır. Hastaya fazladan bir kesi yapılmadığı için işlemin tekrarlanması gerektiği durumlarda sorun yaşanmamaktadır.



