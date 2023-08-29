Normal bir şekilde zili çaldılar! Kapıyı açan ev sahibinin yüzüne kimsayal madde sıkıp öldürdüler

Birleşik Krallık’ın Gateshead bölgesinin Wrekenton kısmında pazar gecesi 23.00 sularında zili çalınan 26 yaşındaki Andy Foster durumdan hiç şüphelenmeden kapıyı açtı. Nedeni henüz belirlenemeyen korkunç saldırıda iki adam Foster’ın yüzüne amonyak olduğu düşünülen kimyasal bir madde fırlattı. Ağır bir şekilde yaralanan Foster kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Olaya ilişkin olarak soruşturma devam ederken 32 yaşındaki Kenneth Fawcett ve sabit bir ikametgahı olmayan yine 32 yaşındaki John Wandless tutuklandı. Aynı zamanda olaya yardım ettiği düşünülen 2 kadın ve 1 erkeğin de ifadelerine başvuruldu.