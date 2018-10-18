Normal doğumun anne ve bebeğe faydaları

Anne ile bebeğin birlikte gerçekleştirdiği eşsiz ve büyüleyici bir süreç olan doğumda, her ikisinin de sağlığının korunması için doğum yöntemleri özellikle öne çıkarıyor. Günümüzde daha çok bilinçli ebeveynler tarafından tercih edilen normal doğum, annenin hızla doğal yaşantısına dönerek doğum kilolarından kısa sürede kurtulmasını, bebeğin ise sezaryen ile dünyaya gelen yaşıtlarına göre hayata daha kolay adapte olmasını sağlıyor. Normal doğumun yaygınlaşması için, toplumdaki yanlış inanışların sona ermesi, doğum esnasında ve sonraki süreçte faydalarının bilinmesi önem taşıyor. Memorial Hizmet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Op. Dr. Nalan Karacaoğlu, normal doğumun faydaları hakkında bilgi verdi. HERHANGİ BİR ENGEL YOKSA NORMAL DOĞUMUN TEŞVİK EDİLMESİ GEREKİYOR Anne ile bebeğin birlikte gerçekleştirdiği normal doğum, aslında hiçbir müdahaleye gerek kalmadan, tamamen içgüdüsel ve bilinçaltında yazılı bilgilerle doğal bir süreç gibi gerçekleşmektedir. Geçmiş çağlardan günümüze gelirken, değişen yaşam şartları, fiziksel aktivite azlığı, oturarak çalışma zorunluluğu, katkılı ve işlenmiş gıdalarla beslenme her kadın için doğumu zorlaştırmıştır. Bu zorluk da çeşitli yanlış inanışlara neden olarak ebeveynlerin anne ve bebeğin sağlığı için sezaryen doğumu tercih etmelerine neden olmaktadır. Ancak günümüzde hekimlerinin de yardımı ile doğru yönlendirilen ebeveynler, normal doğumu tercih etmelerini sağlamaktadır.

BABA ADAYININ DOĞUMA GİRMESİ ANNEYE KENDİNİ GÜVENDE HİSSETTİRİYOR Normal doğumun en önemli temel prensibi, mümkün olduğu kadar az ya da hiç müdahale edilmemesidir. Anne adayına hiçbir şekilde suni sancı verilmeyerek doğumun kendiliğinden başlaması beklenmektedir. Anne ve bebek için herhangi bir risk yoksa doğum süresi doğal sürece bırakılmaktadır. Bu da doğumun bazen kısa bazen de uzun olmasına neden olmaktadır. Yine gerekli olmadıkça epizyotomi yani doğum kesisi uygulanmamaktadır. Anne hareketlerinde tamamen serbest bırakılarak yatmak ya da uzanmak zorunda bırakılmayarak ayakta ve rahat olduğu şekilde ıkınması sağlanmaktadır. Normal doğum sürecinde ilaç ya da cerrahi müdahale zorunlu hallerde uygulanmaktadır. Doğal doğumun başarılı olabilmesi için anne ve baba adaylarına büyük bir görev düşmektedir. ebeveynlerin doğum öncesinde önyargılarından tamamen arınmış, doğru bilgilendirilmiş olması ve başarılı olunacağına yürekten inanmış olmaları gerekmektedir. Bu nedenle anne adayının gebeliği sırasında doğru nefes alma, sakinleşme ve gevşeme tekniklerini de öğrenmesi önem taşımaktadır. Ayrıca annenin kendisini güvende hissetmesi için daha önceden eğitim almış babanın da doğuma girmesi önerilmektedir.