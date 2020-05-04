HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Normalleşme adımları sonrası Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ilk yorum

Normalleşme adımları sonrası Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ilk yorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2020 21:55 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, normalleşme takviminin işlemeye başladığını söyledi. "Bu eskiye dönüş anlamına gelmiyor" diyen Özlü, artık yeni normların olacağını ifade etti. Özlü, "Virüs hep duruyor olacak. Ama biz virüsle beraber yaşamayı öğreneceğiz. Virüsten hayatımızı geri alacağız" ifadelerini kullandı.

Normalleşme adımları sonrası Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ilk yorum

Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından açıklanan normalleşme takvimini değerlendirdi.

Özlü, şu ifadeleri kullandı:

Normalleşme takvimi işlemeye başlıyor. Ama bu eskiye dönüş anlamına gelmiyor. Artık yeni normlarımız olacak.

Virüs hep duruyor olacak. Ama biz virüsle beraber yaşamayı öğreneceğiz. Virüsten hayatımızı geri alacağız.

Normalleşme ikinci dalgaya neden olmayacak şekilde tedbirler alınarak olacak. Adım adım ve her adımın sonuçları görülerek olacak.

Her sektörde, her alanda COVID 19'dan korunmuş normalleşme planları yapıldı, yapılıyor. Her risk ve ayrıntı üzerinde çalışılıyor.

Tüm alanlarda vazgeçilmez olan: sosyal mesafenin korunması, el hijyeni, dezenfeksiyon ve sosyal alanlarda maske kullanımı olacak.

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına sağlanan kısmi rahatlama kurallara uygun ve salgın kontrolünde sorun oluşturmayacak şekilde yürütülebilirse daha ileri adımlar da atılabilir.

TEVFİKOZLU

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bu sabah İstanbul! Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bu sabah İstanbul!
4. kattan düştü! İlk ifadesi şaşırttı4. kattan düştü! İlk ifadesi şaşırttı
Koronavirüs doğal hayata yaradı: Balıklar ve kuğular geri döndüKoronavirüs doğal hayata yaradı: Balıklar ve kuğular geri döndü

En Çok Okunan Haberler

Kritik Bakanlar Kurulu başladı

Kritik Bakanlar Kurulu başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme planını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme planını açıkladı

Kim Jong-un’un gizemli kayboluşunun sırrı belli oldu

Kim Jong-un’un gizemli kayboluşunun sırrı belli oldu

Ambulans helikopteri tarlasına indirtmeyen kadın konuştu

Ambulans helikopteri tarlasına indirtmeyen kadın konuştu

Yayına bağlanan mezarcı anlattıklarıyla tüyler ürpertti

Yayına bağlanan mezarcı anlattıklarıyla tüyler ürpertti

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Kritik Bakanlar Kurulu başladı

Kritik Bakanlar Kurulu başladı

Playstation 4

Playstation 4

Bitlis'ten acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Bitlis'ten acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

İBB'de Aslı Şahin Akyol'un yerine atanan isim belli oldu

İBB'de Aslı Şahin Akyol'un yerine atanan isim belli oldu

Diğer Haberler
İstifasını sunan Ahmet Şık'la ilgili HDP'den flaş açıklama

İstifasını sunan Ahmet Şık'la ilgili HDP'den flaş açıklama

Eve giren 1,5 metrelik boz yılanı elleriyle yakalayıp doğaya saldılar

Eve giren 1,5 metrelik yılanı elleriyle yakaladılar

4. kattan düştü! İlk ifadesi şaşırttı

4. kattan düştü! İlk ifadesi şaşırttı

İstanbul eski günlerindeki gibi...

İstanbul eski günlerindeki gibi...

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 461 oldu

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle toplam can kaybı 3 bin 461 oldu

Askerlik terhis işlemleri ne zaman başlayacak? Bedelli askerlik alımları ne zaman başlayacak?

Erdoğan duyurdu! Askerlik için çok önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.