Normalleşme adımları sonrası Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ilk yorum

Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından açıklanan normalleşme takvimini değerlendirdi.

Özlü, şu ifadeleri kullandı:

Normalleşme takvimi işlemeye başlıyor. Ama bu eskiye dönüş anlamına gelmiyor. Artık yeni normlarımız olacak.

Virüs hep duruyor olacak. Ama biz virüsle beraber yaşamayı öğreneceğiz. Virüsten hayatımızı geri alacağız.

Normalleşme ikinci dalgaya neden olmayacak şekilde tedbirler alınarak olacak. Adım adım ve her adımın sonuçları görülerek olacak.

Her sektörde, her alanda COVID 19'dan korunmuş normalleşme planları yapıldı, yapılıyor. Her risk ve ayrıntı üzerinde çalışılıyor.

Tüm alanlarda vazgeçilmez olan: sosyal mesafenin korunması, el hijyeni, dezenfeksiyon ve sosyal alanlarda maske kullanımı olacak.

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına sağlanan kısmi rahatlama kurallara uygun ve salgın kontrolünde sorun oluşturmayacak şekilde yürütülebilirse daha ileri adımlar da atılabilir.