Norveç, İran'ın Oslo Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

OSLO (AA) - Norveç Dışişleri Bakanı Eriksen Söreide, İran istihbaratının Danimarka'da suikast planladığı yönündeki iddialar nedeniyle İran'ın Oslo Büyükelçisinin Bakanlığa çağrılarak uyarıldığını açıkladı.

Bakan Söreide, Norveç devlet televizyonu NRK'ye yaptığı açıklamada, İran'ın Oslo Büyükelçisinin Bakanlığa çağrıldığını ve Danimarka'daki saldırı girişimi nedeniyle uyarıldığını söyledi.

İran istihbaratının Danimarka'da saldırı girişiminde bulanacağı iddialarını asla tasvip etmediklerini belirten Söreide, iddiaları çok ciddiye aldıklarını aktardı. Söreide, "İran'ı bu yönde uyardık. Asla olay geçiştirilemez. İran'a bu konuda çok ciddi olduğumuzu ilettik.'' ifadelerini kullandı.

- Olayın arka planı

İran, terör örgütü olarak gördüğü "Ahvaz'ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi-ASMLA"nın Danimarka'daki liderini öldürmeye çalışmakla suçlanıyor.

Danimarka Polis İstihbarat Kurumu, İran istihbaratına mensup olduğu ileri sürülen İran asıllı Norveç vatandaşı bir kişinin 21 Ekim'de İsveç'in Göteborg kentinde tutuklandığını duyurdu.