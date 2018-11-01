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Norveç, İran'ın Oslo Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 22:13 | Son Güncelleme

Norveç, İran'ın Oslo Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

OSLO (AA) - Norveç Dışişleri Bakanı Eriksen Söreide, İran istihbaratının Danimarka'da suikast planladığı yönündeki iddialar nedeniyle İran'ın Oslo Büyükelçisinin Bakanlığa çağrılarak uyarıldığını açıkladı.

Bakan Söreide, Norveç devlet televizyonu NRK'ye yaptığı açıklamada, İran'ın Oslo Büyükelçisinin Bakanlığa çağrıldığını ve Danimarka'daki saldırı girişimi nedeniyle uyarıldığını söyledi.

İran istihbaratının Danimarka'da saldırı girişiminde bulanacağı iddialarını asla tasvip etmediklerini belirten Söreide, iddiaları çok ciddiye aldıklarını aktardı. Söreide, "İran'ı bu yönde uyardık. Asla olay geçiştirilemez. İran'a bu konuda çok ciddi olduğumuzu ilettik.'' ifadelerini kullandı.

- Olayın arka planı

İran, terör örgütü olarak gördüğü "Ahvaz'ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi-ASMLA"nın Danimarka'daki liderini öldürmeye çalışmakla suçlanıyor.

Danimarka Polis İstihbarat Kurumu, İran istihbaratına mensup olduğu ileri sürülen İran asıllı Norveç vatandaşı bir kişinin 21 Ekim'de İsveç'in Göteborg kentinde tutuklandığını duyurdu.

Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen, önceki gün, ülkesinin Tahran Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere geri çağırdı.

İran'ın güneydoğusundaki Ahvaz kentinde, 22 Eylül'de 25 kişinin hayatını kaybettiği askeri törene düzenlenen saldırının sorumluluğunu ASMLA'nın bir kolu olan Ahvaz Ulusal Direnişi adlı örgüt üstlenmişti.

ASMLA'nın kurucusu Ahmed Mola Nissi de 8 Kasım 2017 tarihinde Hollanda'nın Lahey kentinde evinin önünde silahla vurularak öldürülmüştü.

ASMLA üyelerine suikast planladığı yönündeki iddiaları reddeden İran yönetimi ise ülkeye yönelik söz konusu girişimin İran ile Avrupa ilişkilerine komplo kuran güçlerin işi olduğunu öne sürüyor.

Danimarka'nın İran'a yönelik tepkisine İngiltere Başbakanı Theresa May ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da destek vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Danimarka İRAN Norveç Dışişleri Bakanı Eriksen Söreide Oslo

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