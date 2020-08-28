Norveç'te Svalbard takımadasında 38 yaşındaki bir kişi kutup ayısı saldırısında öldü

Arktik Okyanusu'nda Norveç'e bağlı Svalbard takımadasında 38 yaşındaki Hollanda vatandaşı Johan Jacobus Kootte, bir kutup ayısının saldırısında hayatını kaybetti. Yetkililer, saldırının takımadanın Longearbyen şehrine yakın bir kamp alanında yaşandığını söyledi. Olaydan sonra vurulan kutup ayısının cesedi havaalanında bulundu. Uzmanlar, Arktik Okyanusu'ndaki buz tabakasının iklim değişikliği yüzünden erimesi nedeniyle kutup ayılarının da avlanabilecekleri alanların daraldığını söylüyor. Kutup ayıları bu nedenle yemek bulabilmek için nüfusun yoğun olduğu yerlere yöneliyor. Hollanda vatandaşı Kootte, Cuma günü sabaha karşı çadırında saldırıya uğradı. Aldığı yaralar nedeniyle saldırıdan kısa süre sonra hayatını kaybetti. Svalbard yetkilileri, olay anında bölgede yedi kişi bulunduğunu ve sağlık çalışanlarının gözetiminde olduklarını belirtti. Kamp alanının sahibi Michelle van Dijk, Kootte'nin bölgede müdür olarak ikinci döneminde olduğunu söyledi ve Hollanda'nın kamu yayıncısı NOS'e "Doğru eğitimleri aldı ve işlerin burada nasıl yürüdüğünü çok iyi biliyordu" dedi.

Van Dijk, Perşembe günü Longyearbyen yakınlarında bir kutup ayısının dolandığına ilişkin uyarı yapıldığını söyledi ve "Durum kontrolündeydi" dedi. Kutup ayısı hakkında ne biliniyor? BBC'ye konuşan Svalbard yerel yönetim sözcüsü Terje Carlsen, kutup ayısının üç yaşında bir erkek ayı olduğunu söyledi. Kutup ayısının annesi, Pazartesi günü yavrusuyla beraber Longyearbyen'den uçakla başka yere taşındı. Annesi ile yavrunun taşınmasının saldırıyla ilgisi olmadığı belirtildi. Kutup ayıları, iki yaşından sonra kendilerine bakabiliyor. Anne kutup ayısı ile yavrusunu taşıyan Norveç Kutup Enstitüsü'nden bir ekip iki gün sonra, helikopterle dolandıkları sırada üç yaşındaki kutup ayısının Longyearbyen yakınlarında gördü. Operasyona katılan Jon Aars, BBC'ye açıklamasında kutup ayısının şehre yakın bir yerlerde kabinlerine zorla girdiğini söyledi. Cuma sabahı yaşanan saldırıdan sonra üç yaşındaki kutup ayısı o sırada kamp alanında bulunan bir kişi tarafından vuruldu. Carlsen, "Burası bir kutup ayısı ülkesi, dikkatli olmalısınız" dedi. Takımadada son 50 yılda şimdiye kadar ayıların insanlara saldırdığı beş ölümcül olay yaşandı.