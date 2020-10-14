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NOTAM: Sinop ve Ordu açıklarında füze atışı için Havacılara Bilgi Notu yayımlandı

14.10.2020 15:55 | Son Güncelleme

Sinop ve Ordu açıklarında Karadeniz üzerinde füze atışı yapılacağı gerekçesiyle Havacılara Bilgi Notu (NOTAM) ve atış eğitimi yapılacağı için Seyir Duyurusu (NAVTEX) yayımlandı. Füze atışı ve atış eğitimlerinin detayları bilinmiyor

NOTAM: Sinop ve Ordu açıklarında füze atışı için Havacılara Bilgi Notu yayımlandı

Sinop ve Ordu açıklarında Karadeniz üzerinde füze atışı yapılacağı gerekçesiyle Havacılara Bilgi Notu (NOTAM) ve atış eğitimi yapılacağı için Seyir Duyurusu (NAVTEX) yayımlandı.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO) web sitesinde yer alan NOTAM'da "Füze atışı yapılacaktır" ifadesi yer alıyor.

NOTAM'da bu bilgi notunun 14 Ekim ile 17 Ekim arasında geçerli olduğu ifade ediliyor.
notam

NOTAM'da koordinatları belirtilen bölge, Sinop ile Ordu'nun Ünye ilçesi arasında Karadeniz üzerindeki kısmı kapsıyor.

NOTAM'da irtifa sınırlaması da Sinop hava sahası içerisinde 200 bin feet olarak verildi.

Bu, bu bölgede deniz seviyesinin 200 bin feet üstüne kadar hava sahasının uçuşlara kapatıldığı anlamına geliyor.

Türkiye, Pazartesi günü Karadeniz'in bu bölümü için biri atış eğitimi, diğer ikisi de askeri eğitim olmak üzere üç tane NAVTEX de ilan etti.
navtex

Samsun İstasyonu'ndan yayımlanan seyir duyurusunda atış eğitiminin 16-17 Ekim tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

Askeri eğitimlerden ilkinin tarihi 13-15 Ekim; diğerinin ise 17 Ekim olarak verildi.

Türkiye'nin füze denemesi ve yapacağı atış eğitimlerinin detayları ise bilinmiyor.

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