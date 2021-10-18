Nothing ilk akıllı telefonu için geri sayıma geçti

Akıllı telefon sektöründeki en genç isimlerden biri olan OnePlus, geçtiğimiz aylarda önemli bir olayla sarsılmıştı. Şirketin kurucularından biri olan Carl Pei sürpriz bir kararla OnePlus’tan ayrıldığını açıklayarak kendi şirketini kurmuştu.

Pei’nin OnePlus’tan ayrılması son derece ani bir şekilde gerçekleşti. Dolayısıyla bu olayın perde arkasında ne gibi gelişmeler yaşandığını kimse bilmiyor.

Pei OnePlus’tan ayrıldıktan sonra Nothing isimli bir şirket kurmuştu. İlk etapta bu şirketin ne gibi iş modelleri üzerinde geliştirmeler yapacağı çok fazla belli değildi. Fakat sonradan kablosuz kulaklığını tanıtan Nothing’in de aynı OnePlus gibi akıllı telefon odaklı bir teknoloji markası olduğu ortaya çıktı.

NOTHING'TEN TELEFON GELİYOR

Peki şimdi gelelim asıl soruya. Nothing ilk telefonunu ne zaman satışa sunmayı planlıyor? Bu konudaki ilk detaylar geçtiğimiz gün ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Nothing ilk akıllı telefonunu önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tanıtmayı planlıyor. Telefonun detayları ve teknik özellikleri ise şimdilik belli değil.

Ayrıca Nothing’in ilk telefonunun yanında hızlı şarj desteği sunan bir batarya tanıtacağı da sızdırılan bilgiler arasında. Şimdilik beklemedeyiz. Bakalım Nothing de aynı OnePlus gibi kısa sürede önemli bir kitleye erişmeyi başarabilecek mi?

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