Notre Dame Katedrali'ndeki yangın

Türkiye’de görevli Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileri ve AB Türkiye Delegasyonu, Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde yaşanan yangın nedeniyle "derin üzüntü" duyduklarını bildirdi.

Başkent Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde dün çıkan yangınla ilgili yapılan ortak açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Paris’te Notre Dame Katedrali’ndeki korkunç yangını dün, dünyadaki pek çok dinin özgürce yaşandığı topraklarda, kadim medeniyetlerin beşiği, tüm dinlerin buluştuğu Hatay'da öğrendik. Dünyanın ilk Hristiyan kiliselerinden birinin bulunduğu Hatay’da bugüne başlarken Avrupa kültürünün bu en değerli sanatsal ve tarihi anıtında meydana gelen yangının bizlerde yarattığı derin üzüntüyü ifade etmek isteriz. Tarihi ibadethaneler hepimizin ortak değeri olup tüm dünyanın kültürel mirasıdır."

