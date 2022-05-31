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Nottingham Forest: 23 yıllık Premier Lig hasreti bitti

30.05.2022 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nottingham Forest, 23 yıl aradan sonra Premier Lig'e çıkmayı başardı.

Nottingham Forest: 23 yıllık Premier Lig hasreti bitti

Premier Lig'e geri dönüşler söz konusu olduğunda en uzun bekleyişlerden biri nihayet sona erdi.

Nottingham Forest, 23 yıl aradan sonra Premier Lig'e çıkmayı başardı.

Huddesfield Town ile Pazar günü oynadığı play-off maçını 1-0 kazanan Nottingham Forest, böylece 8 bin 414 gün sonra yeniden Premier Lig'e çıkmaya hak kazandı.

Takım Premier Lig'den düşmesinden bu yana 1609 lig ve play-off müsabakasına çıktı.

Oyuncular bu maçlara gidip gelirken 100 bin milin üzerinde yol yaptı. Bu da dünyanın etrafında dörtten fazla kez dönmeye eş değer bir mesafe.

Zaten Wembley'deki play-off maçı öncesinde asılan dövizlerin birinde "ne çok gezdik", diğerinde ise "ne çok gördük" yazılıydı.

Taraftarlar, takımlarının Premier Lig'e çıkışlarını Nottingham'daki Market Square'de kutladı.

Nottingham Forest'ın Premier Lig'e yükselmeyi beklediği 23 yıl içinde takım yirmiden fazla teknik direktör değiştirdi.

Takımı İngiliz futbolunun vadedilen topraklarına taşıyan isim ise Steve Cooper oldu.

Takımın Nottingham doğumlu kaptanı Joe Worrall da katettikleri zorlu yolun hakkını verdi.

Pazar günkü galibiyetlerinin ardından Worall taraftarlarına şöyle seslendi:

"Teşekkürler. Bizi uzun yıllar ülkenin dört bir yanında takip ettiniz. Kimi zaman zorlu bir futbol kulübü olduk. Ama her şeyin bedeli bugün geri ödendi. Forest Premier Lig'e geri geldi."

Wembley'deki play-off maçı öncesinde asılan dövizlerin birinde

1990'ların sonunda Nottingham Forest'ın Premier Lig'den düşmesi ve yirmi yıl boyunca geri dönemeyecek olması hayal dahi edilemezdi.

Forest, Premier Lig'in o dönem en başarılı takımlarından biriydi ve iki kez Avrupa Kupası şampiyonlukları kazanmıştı.

Küme düşme sancıları

Teknik direktör Brian Clough liderliğinde kazanılan müthiş başarılardan sonra Ron Atkinson döneminin küme düşme sancılarını takımın kolayca atlatabileceği düşünülüyordu.

Zira son beş yıl içinde takım iki kez Premier Lig'in kapılarına tekrar dayanmıştı.

Frank Clark'ın bir yıl sonra üst lige taşımasının ardından takım ligi üçüncü olarak bitirmiş ve UEFA Kupası'na katılmaya hak kazanmışlardı.

1997'de yeniden küme düşmüşler, ama sonraki sezonda yine üst lige çıkmayı başarmışlardı.

Nottingham Forest maçlarını 31 yıldan beri yorumlayan spor spikeri Colin Fray, "Takım Avrupa karşılaşmalarına yeniden çıkmaya başladığında her şey normale döndü sanıldı. Sonra yine sancılar başladı. Ama oradan da çıkmayı başardılar. Dolayısıyla 1999'da takım küme düştüğünde nasıl olsa düştükleri gibi çıkarlar diye düşünülüyordu. Kimse bunun 23 yıl sürmesini beklemiyordu," diye konuştu.

1979'da Münih ve 1980'de Madrid'de düzenlenen Avrupa şampiyonalarında Nottingham Forest'ın kupasını kaldıran kaptan John McGovern, takımın Premier Lig'e dönüşünün eski anıları da tazeleyeceği görüşünde:

"Biz küçük bir kent takımıyız. Ama bir zamanlar Avrupa'yı salladık. Şimdi de Steve Cooper ile birlikte Premier Lig'in altını üstüne getirebiliriz."

1865 yılında kurulan kulüp, 1977-78 sezonunda İngiltere birinci ligibi şampiyon tamamladı. 1966-67 ve 1978-79 sezonlarında ise lig ikincisi oldu.

İki kez FA Cup'ı, dört kez de Lig Kupası'nı kaldıran takım; 1978-79 ve 1979-80 sezonlarında Avrupa Kupası'nı kaldırdı. 1979 senesinde Avrupa Süper Kupası'nı da müzesine götürdü.

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İngiltere
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