HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Nova ne demek? Nova isminin anlamı nedir?

Nova ne demek? Nova isminin anlamı nedir?

03.03.2021 19:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Nova ne demek? Nova isminin anlamı nedir?

Nova isminin anlamı nedir? gündemde en çok aranan başlıklar arasında yerini aldı. Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal'ın, bebeğine Nova ismini vermesi ile vatandaşlar "Nova ne demek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Latince kökenli olan Nova isminin anlamı nedir? İşte, yanıtı!

Nova isim anlamı özellikle çocuklarına bu ismi vermeyi düşünen kişiler tarafından merak ediliyor. Ezo Sunal'ın doğumunun ardından, Ali Sunal'ın sosyal medyada "Ailemize hoşgeldin canım Nova güzelim Nova" notu ile yaptığı paylaşımın ardından vatandaşlar arama motorları üzerinden "Nova ne demek?" sorusuna yanıt arama başladı. İşte, Nova isminin anlamı!

Nova ne demek? Nova isminin anlamı!

Latince kökenli yeni kelimesinden alınmış, hiç yokken aniden yeni görünen yıldız anlamında kullanılmıştır. Nova, normalde sönük hatta görünmeyen, fakat zaman zaman aniden parlayarak dikkati çeken bir yıldız çeşidi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu eriklerin fiyatı çeyrek altını solladı! Bu eriklerin fiyatı çeyrek altını solladı!
Uğur Biçer biyografisiUğur Biçer biyografisi
Nasıl öğretmen olunur? Sınıf öğretmeni, engelli, gölge öğretmen olma yoluNasıl öğretmen olunur? Sınıf öğretmeni, engelli, gölge öğretmen olma yolu
Anahtar Kelimeler:
Ali Sunal Ezo Sunal

En Çok Okunan Haberler

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Yunanistan'da 6.2 büyüklüğünde deprem!

Yunanistan'da 6.2 büyüklüğünde deprem!

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni 'kısıtlama' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni 'kısıtlama' genelgesi

6 günde 41 eve girdi, 200 kişiye koronavirüs bulaştırdı

6 günde 41 eve girdi, 200 kişiye koronavirüs bulaştırdı

Selin Yeninci'den endişelendiren haber

Selin Yeninci'den endişelendiren haber

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Kabine toplantısı sona erdi

Kabine toplantısı sona erdi

Diğer Haberler

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Uğur Biçer kimdir, kaç yaşında, nereli?

Uğur Biçer biyografisi

Bakan Koca'dan Sinovac aşısı açıklaması

Bakan Koca'dan Sinovac aşısı açıklaması

Sevgilisinin oğlunu döverek öldüren Harun Sezer'e, kızını istismardan 15 yıl hapis

3 yaşındaki Alperen'in katiline kızını istismardan ceza

Teoman Kumarcıbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Teoman Kumarcıbaşı biyografisi

Sinop'ta hayrete düşüren olay: Yaşlı kadın 200 kişiye koronavirüs bulaştırmış!

Yaşlı kadın 200 kişiye koronavirüs bulaştırmış!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.