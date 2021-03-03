Nova ne demek? Nova isminin anlamı nedir?

Nova isim anlamı özellikle çocuklarına bu ismi vermeyi düşünen kişiler tarafından merak ediliyor. Ezo Sunal'ın doğumunun ardından, Ali Sunal'ın sosyal medyada "Ailemize hoşgeldin canım Nova güzelim Nova" notu ile yaptığı paylaşımın ardından vatandaşlar arama motorları üzerinden "Nova ne demek?" sorusuna yanıt arama başladı. İşte, Nova isminin anlamı!

Nova ne demek? Nova isminin anlamı!

Latince kökenli yeni kelimesinden alınmış, hiç yokken aniden yeni görünen yıldız anlamında kullanılmıştır. Nova, normalde sönük hatta görünmeyen, fakat zaman zaman aniden parlayarak dikkati çeken bir yıldız çeşidi.

