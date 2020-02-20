Nubia Red Magic 5G’ye bellek dopingi

Xiaomi‘nin BlackShark ile başlattığı oyuncu telefonu furyasına daha sonrasında Çinli diğer telefon üreticisi Nubia da katılmıştı.

Söylenene göre bu oyuncu telefonu tam 16 GB bellek ile gelecek. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 865 yonga setinden alacak olan telefonda aynı zamanda Snapdragon X55 modem yer alacak.

256 GB dahili depolama birimine sahip olacak bu ürün, kutusundan Android 10 ile çıkacak. Redmagic OS 3.0 ile çalışacak olan bu oyuncu telefonun önümüzdeki günlerde tanıtılması bekleniyor.

Ekran konusunda ise artık Android dünyasında alıştığımız 144 Hz tazeleme hızlı bir panel kullanılacak. Ancak ekran çözünürlüğü ve boyutu hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Oyuncu telefonu olduğu için sıvı soğutma benzeri bir sistem ile gelmesi beklenen bu modelin, AnTuTu’dan 500.000 ve üzeri puan alacağını düşünüyoruz.

2020’nin en hızlı telefonlarından belki de en hızlısı olacak olan Red Magic 5G’nin Türkiye’de satışa sunulmayacağını ilk etapta Çin’de satılacağını belirtelim.

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