Nude tonlardan vazgeçemeyenler için birbirinden güzel ruj önerileri

Hemen hemen her makyaj stilini tamamlayan nude rujlar, çoğu zaman da kurtarıcımız olmayı başarır. Koyu göz makyajı ile kullanılabilir. Doğal makyajın olmazsa olmazıdır. Kelimenin tam anlamıyla her anın kurtarıcısıdır! Keyfinizi kaçırmak gibi olmasın ama nude ruj seçmek kırmızı ruj seçmekten bile zor. Doğru ton mükemmel görünür, yanlış ton hakkında yorum yapmak istemiyoruz. İşte bu nedenle tek bir nude tonundan da bahsetmek mümkün değil. Sizin nude tonunuz hangisi?

Yakıştı - yakışmadı derdine son!

Onlarca nude ruj denediniz ve hiçbirini kendinize yakıştıramadınız mı? Sonunda nude tonlarla mesafenizi kapatabilirsiniz. Maybelline New York Color Sensational Made For All Ruj Mauve For Me'yi henüz denemediniz mi? Gül kurusu tonlarındaki rujun size yakışmama ihtimali yok. Sıcak ya da soğuk değil, tam bir nötr ton. 50 farklı cilt tonu üzerinde denenmiş ve hepsine yakışmayı başarmış. Hafif ışıltılı, hoş kokulu... Gül yaprağı kadar yumuşak ruju sürerken de zorlanmazsınız. Hafif ışıltısına ve hoş kokusuna bayılacaksınız. Bir de dudaklarınızda duruşuna! Biliyorsunuzdur, Maybelline New York Color Sensational Made For All Ruj Mauve For Me nude dünyasına bomba gibi düşmüştü.

Aman dikkat, dudaklarınızı ısırmayın

Bir parça çikolata... Evet mi dediniz? Ama bu çikolata yenmiyor, sürülüyor. Sizin için L'Oréal Paris Les Chocolats Likit Mat Ruj serisinden Ginger Bomb'u seçtik. Mis gibi çikolata kokuyor. Sıcacık bir kiremit tonu. Turuncuya çalan rengiyle çok eğlenceli. Gözyaşı şeklinde tasarlanan eğimli aplikatörüyle sürmesi çok kolay. O kadar kolay ki likit ruj sürme konusunda beceriksiz olduğunu düşünenleri bile şaşırtabilir. 12 saate kadar dayanır. Çatlamaz, topaklanmaz, dudak çizgilerinizin arasına doluşmaz, makyajınızı bozmaz... Les Chocolats serisinde çok daha fazla nude ruj bulabilirsiniz.

İsmi kadar çekici: M.A.C. Kinda Sexy

Bazı rujlar hakkında fazla konuşmaya gerek olmaz. Kinda Sexy de bunlardan biri. M.A.C'in ikonik kırmızısı Ruby Woo kadar ünlü. Beyaz, buğday, esmer, ten renginizin ne önemi var? Kremsi yapıdaki mat bitişli Kinda Sexy'nin kalıcılığını vurgulamadan da olmaz. Hangi makyajı tamamlar? Abartısız her makyajı! Yaz akşamlarının doğal tarzını, smokey eye makyajını, ofis şıklığını... Dudaklarınızın rengine o kadar güzel uyum sağlar ki, başka ruj aramak zorunda kalmazsınız. Atın çantanıza bir Kinda Sexy, her ana hazır olun.

Mercan tonuyla büyüleyici

Golden Rose Nude Look Perfect Matte Lipstick No:01 Coral Nude'u bir kere deneyince bir daha vazgeçemeyeceksiniz. Kadifemsi kıvamıyla dudaklarınızda duruşun bayılacağınız ruj mat bitişli. Yapısı yumuşak olduğu için sürerken zorlanmazsınız. Kapatıcılığı yüksek, dudaklarınızı daha dolgun gösterir. İçeriğinde E vitamini ve nemlendiriciler bulunur. Tahmin ettiğiniz gibi dudaklarınızı beslemeyi de ihmal etmez. Kurumayan ve nemlenen dudaklarınız daha pürüzsüz görünür. Biraz da rujun renginden bahsedelim. Tatlı mercan rengiyle sıcak bir nude tonu.

Hadi biraz parlayalım

Renklendirir, nemlendirir, ışıldatır! Sizin için New Well Shiny Lipstick serisinden 405 numarayı seçtik. Hafif kahverengi, biraz şeftali, az da parlak, gece makyajında bile kullanabilirsiniz. Kendini çok belli etmez ama çok da belirgin değil! Kremsi yapıdaki ruj, dudaklarınızı nemlendirir. Ağırlık hissi yaratmaz. Bir süre sonra dağılmaz, gün boyu elinizde rujla dolaşmak zorunda kalmazsınız. Bakmayın gece makyajında kullanabilirsiniz dediğimize. Gündüze de uygun. New Well Shiny Lipstick No:405 bize göre nude ruj arama derdinizi sona erdirecek.

O hiç bulamadığınız şeftali...

Şeftali tonlarına bayılıyoruz, değil mi? Sıcak günlerde eğlenceli görünen, soğuk havalarda modumuzu yükselten bu tona makyaj çantasında yer vermeyen var mı? Yves Rocher Ultra Yoğun Renkli Kalıcı Ruj serisinin şeftali tonunu denediniz mi? Dudaklarınızı kurutmadan tam 6 boyunca rengini korur. Saten bitişli ruj kamelya yağı içerir. Bu yağın en büyük özelliği yenileyici ve canlandırıcı olması. Şöyle anlatalım, rujunuzu sildikten sonra dudaklarınızda kuruluk hissi yaşamazsınız. En önemlisi de formülünde silikon, paraben gibi katkı maddeleri bulunmaz.

Bu kusursuzluk tam size göre

Hangisi mi? Clinique Nude Ruj Even Better Pop tabi ki! Yumuşacık ama kalıcı. Sürerken dudaklarınıza gösterdiği özeni fark etmemeniz mümkün değil. İlk katta yüksek kapatıcılık sağlayan Even Better Pop'u defalarca sürmek zorunda kalmazsınız. Doğal olarak da dudaklarınızın üzerinde bir ruj katı oluşmaz. Hadi itiraf edin... Hiç birimiz, siz de dahil o kalıp gibi ruj görüntüsünden hoşlanmayız. Even Better Pop ise tam tersi. Hem rengi hem dokusuyla aradığınız nude dokunuşunuzu dudaklarınıza getirir.

Abartılı değil, tam dozunda

Makyajını bitirmek için onu bekle! Alix Avien Nude Mat Likit Ruj Matte Liquid Lipstick 01'le son dokunuşu yapabilirsiniz. İşte şimdi hazırsınız. Abartılı değil ama çarpıcı! Bütün gözler dudaklarınızda olacak. Yumuşacık ama kalıcı. Tam 8 saat rujum bozuldu kaygınız olmayacak. Kalıcı olduğu için de sürekli ruj tazeleme derdi, beraberinde de ruj satın alma sorunu bitecek. Sürmesi kolay, pürüzsüzlüğü mükemmel. Ruj seçerken bunlara dikkat etmiyor muydunuz? Biz hepsini bir araya getirenini sizin için bulduk.

Sade ama uçarı

Bazı zamanlarda vardır, fazla rengi kaldırmaz ama biraz da neşeli görünmek gerekir. Göz makyajı sorun değil... Hafifçe kaleminizi çekin ve maskaranızı sürün. Peki rujunuz? Flormar By Pretty Matte Likit Ruj Rosy Nude bizce tam o anın rengi. Bu rujun içeriğinde de dudaklarınızı besleyen yağlar var. Demek ki sadece güzelleştirmiyor, bir yandan da nemlendiriyor. Kremsi formuyla rahatça sürülüyor. Rengiyle de dudaklarınızı ön plana çıkarmayı başarıyor. Şimdi hazır mısınız? Bizce harika görünüyorsunuz.

Tek dokunuş yeter

Yiyin, için, sevdiklerinizi bol bol öpün... Sevdiklerinizi öpmeyi ihmal etmeyin ama. Merak etmeyin, yanaklar ruj olmayacak, fincanlarda iz kalmayacak. Çünkü siz Rimmel London Stay Matte Liquid Lip Colour Nude 705 Stripped kullanıyorsunuz. Kadifemsi mat bitişiyle bu ruju çok seveceksiniz. Tek sürüşte o aradığınız kusursuz duruşu yakalayabilirsiniz. Biz o varla yok arasındaki rengini de çok sevdik. Hafif pembe, biraz ten rengi... Neredeyse söylemeyi unutuyorduk... Yaşadığımız günler malum, maskesiz sokağa çıkamıyoruz. Maskeyi bir çıkarıyoruz ne görelim. Sürdüğümüz ruj yüzümüzün yarısına dağılmış. Bu ruj maskeye de dayanıklı.

